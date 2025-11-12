Kongressen: Handels ska jobba för sänkt pensionsålder

Många anställda i handeln orkar och kan inte jobba fram till pensionen. Tungt arbete och stress sliter ut många anställda i förtid, men trots det fortsätter pensionsåldern att höjas.

– Jag kommer inte att hålla till 70, som det kommer att krävas. I så fall skulle jag ha ett 52-årigt arbetsliv, är det verkligen rimligt? sade Felix Ebefors från Stockholm, som var ett av flera kongressombud som drev frågan om sänkt pensionsålder på Handels kongress i dag.

Felix Ebefors, som jobbar på Akademibokhandeln, började jobba i butik som 18-åring och säger att kassaarbetet redan känns av i handlederna.

Att pensionsåldern höjs motiveras av att vi lever allt längre, men den förklaringen gav Felix Ebefors inte mycket för.

”Livslängden ökar mest för högavlönade män”

– Medellivsåldern ökar inte för alla, den ökar främst för högavlönade män, sade hen, och konstaterade att skillnaden i förväntad livslängd är stor mellan olika grupper i samhället.

Förbundsstyrelsen höll med om att pensionssystemet behöver förändras, framför allt för dem med tunga arbeten och låga inkomster. Handels har tidigare tagit ställning mot att pensionsåldern ska höjas, men ville inte slå fast att den tvärtom ska sänkas.

– Vi tar inte ställning till att sänka åldern än, för vi behöver jobba med andra delar, sade Sara Fernlund som förde förbundsstyrelsens talan.

Kongressen tyckte dock att det var dags för Handels att ta ställning och körde över förbundsstyrelsen. Förbundet ska nu ha som målsättning att pensionsåldern ska sänkas i stället för att höjas.

– Jag är fantastiskt stolt och glad över att kongressen tagit det här beslutet. Det känns jättebra, säger Felix Ebefors.

Tänderna är en del av kroppen

Andra frågor som väckte mycket debatt under dagen gällde bland annat att tandvård borde ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvård.

– Tänderna är en del av kroppen, det är dags att behandla det så också, sade Sofia Pettersson från avdelning 13 i Borlänge, och fick medhåll av en rad andra talare.

Även förbundsstyrelsen betonade att frågan om tandvård som alla har råd med ska prioriteras.

När det gäller om även synproblem och ögonhälsa ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd gick åsikterna isär. Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigare att prioritera frågan om tandvård för alla, men flera talare ville att man även skulle få rätt till glasögon.

”Att se har blivit en klassfråga”

– Det är ingen lyx att kunna se, det är ett grundläggande behov, sade till exempel Lena Friberg från avdelning 24, Göteborg.

– Det är en klassfråga eftersom glasögon är extremt dyrt. Ska vi verkligen behöva välja mellan mat på bordet och att kunna se?

Något beslut fattades dock inte i frågan utan förbundsstyrelsen ska ta fram ett kompromissförslag som kongressen får ta ställning till längre fram.