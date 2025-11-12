Vad händer i klimakteriet?

– Det händer mycket biologiskt med kvinnan under en övergångstid på upp till tio år. Äggstockarna fungerar sämre tills de inte producerar könshormoner längre. Så småningom upphör mensen, vilket kallas menopaus. Vanliga besvär är sömnproblem, nedstämdhet, problem med blödningar, urinträngningar och värk i leder.

Varför kan stress på jobbet bli en extra utmaning under klimakteriet?

– Stress på jobbet behöver bearbetas efteråt. Detta påverkar sömnen, som ofta redan från början är störd av vallningar. Det blir en dubbel belastning.

Vad kan arbetsplatsen hjälpa till med?

– Det är viktigt att företag och chefer, kvinnliga och manliga, får lära sig om klimakteriet. De ska förstå att många kvinnor har det jobbigt. Man kan behöva möjlighet till pauser och anpassade arbetsuppgifter. Det är också bra med samtalsgrupper eller möten där man kan berätta hur läget är. Som kvinna behöver man också våga gå till sin chef.

Vad säger den senaste forskningen om hormonbehandling?

– Behandlingen med hormoner i klimakteriet och efter menopausen behöver individualiseras för att leda till välmående och återhämtning. Det finns ett terapeutiskt fönster för en hormonbehandling från tiden kring menopausen och fram till 60 års ålder. Den kan motverka åldersrelaterade förändringar i kroppen. Forskningen visade följande fördelar: 30–40 procent mindre risk att dö i förtid, 30 procent lägre risk för kranskärlssjukdom, minskad risk för diabetes och tjocktarmscancer och minskad risk för frakturer.