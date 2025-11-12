– Vi har många kvinnor anställda och en del påverkas av förklimakteriet och klimakteriet. Vi funderade på: Vad kan vi göra för att de ska må bra? Det kom från ett arbetsmiljöperspektiv, säger vd:n Patrik Falk.

Hur fungerar policyn?

– I början körde vi utbildning med alla på plats. Nu har utbildningsfilmer blivit en del av vår onboarding när någon börjar jobba hos oss. Vi ställer också krav på våra underleverantörer att de ska följa samma arbetsmiljöarbete som vi har.

Vad har ni sett för effekter?

– Vi har sjukskrivningstal på 1,2 procent, vilket är jättelågt. Jag tycker att vi har lyckats med att göra det okej att prata om klimakteriet. Om någon sovit dåligt kan hon säga det och kommer det en vallning på ett möte är det helt okej att gå ut en stund, säger Patrik Falk.