Artikeln i korthet Förskolepersonal i Borlänge får nya arbetskläder efter många års kamp för bättre klädutrustning.

Beslutet om att ge 510 anställda nya kläder togs i oktober och personalen har nu provat ut varma jackor, termobyxor, regnställ och innekläder, som ska levereras innan årsskiftet.

Satsningen har varit möjlig tack vare minskande barnkullar, vilket frigjort budgetmedel för att investera i personalens kläder. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Efter flera års hårt arbete för bättre arbetskläder kom nu beskedet: den här vintern slipper förskolepersonalen i Borlänge att frysa.

– Alla kände ”äntligen!”. Vi har kämpat för det här länge, säger barnskötaren Marie Eriksson, som också är huvudskyddsombud för facket Kommunals förskolepersonal i Borlänge.

Hon berättar att personalen tidigare haft ett vindsställ, varm tröja och allväderskor men att kläderna inte varit tillräckligt bra. Både regn och kyla har trängt sig igenom.

Barnskötaren och ombudet Annika Peleback säger att hon minns en gång när hon gick in till rektorn, med sin genomblöta jacka i handen och frågade om det var så det skulle vara.

Det hoppas jag vi slipper nu med de nya kläderna. Vi vill vara närvarande pedagoger både inne och ute, säger hon.

– Ja, med tanke på de stora barngrupperna vi fortfarande har behöver vi dela upp oss både inne och ute för att undervisningen ska fungera, fyller kollegan Sofie Johansson i.

Barnskötarna Mona Frykberg, Tilda Borg och Annika Peleback testar de nya kläderna.

Nya kläder innan årsskiftet

Beslutet om att totalt 510 tillsvidareanställda i kommunens förskolor nu ska få nya arbetskläder togs i skolnämnden i mitten av oktober. Sedan gick det undan.

Under förra veckan provade personalen ut plaggen – en varm jacka, termobyxor, regnställ och innekläder i form av fleecetröja, hoodie, byxor och t-shirt.

Nya skor ska de få i nästa vecka och innan årsskiftet levereras de beställda kläderna med tryck.

Kläderna förväntas hålla i tre år och Marie Eriksson poängterar vikten av att utvärdera plaggen under tiden – ifall något saknas eller kan förbättras. Men först väntar första vintern med rediga kläder, och enligt huvudskyddsombudet är personalen förväntansfull.

– Någon skojade om att den hoppas att det blir mycket regn och slask så att vi riktigt får njuta av kläderna!

Två decennier av kamp

Diskussionen om arbetskläder i förskolan har, enligt Kommunals protokoll, pågått sedan 1999, berättar Marie Eriksson.

Men det är hon som under de senaste tre åren samordnat arbetet kring frågan – pratat med politiker, arbetsgivaren och samlat fackets övriga ombud som lyft frågan på arbetsplatsträffar.

Huvudskyddsombudet beskriver det som en facklig seger.

– Pedagogerna ska kunna utföra sitt arbete fullt ut och inte lägga ut för det privat. Det blir dyrt när man behöver kläder för alla olika väder och det upplever jag att vi fått nu.

Minskade barnkullar bakom satsningen

Anledningen till att satsningen varit möjlig är de minskande barnkullarna. Skolnämnden behöver betala ut mindre pengar till förskolorna eftersom antalet inskrivna barn har blivit färre.

Därför kan kommunen i stället lägga pengar på kläder till personalen.

Marie Eriksson tror att det är en investering för framtiden – att bra kläder kan höja statusen för personalen och kvaliteten på omsorgen.

– Tidiga insatser för barn grunden till att de ska lyckas. Och att vi får kläder är en förutsättning för att vi pedagoger ska kunna vara närvarande, både utomhus och inomhus, säger hon.