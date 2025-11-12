Det blir en rutinerad trio som ska leda Handels de kommande fem åren.

Kongressen valde på onsdagen om det så kallade verkställande utskottet, VU, som är förbundets högsta ledning, helt enligt valberedningens förslag.

Alla tre har suttit i VU de senaste åren och får nu förnyat förtroende.

Enligt valberedningen har de tre ett starkt stöd i organisationen och är ett bra team som kompletterar varandra.

Linda Palmetzhofer har varit förbundsordförande sedan 2020, då hon efterträdde Susanna Gideonsson som blev ordförande i LO.

Hon kommer från Gustavsberg utanför Stockholm och har en lång facklig karriär inom Handels bakom sig.

Jobbat som butiksanställd på Domus

Hon har också jobbat som butiksanställd på Domus i Gustavsberg, där hon inledde sin fackliga bana.

– Tack så jättemycket för förtroendet! Det är väldigt mycket känslor i kroppen just nu. Att bli omvald som ordförande i världens bästa förbund känns helt fantastiskt. Jag känner mig otroligt ödmjuk inför uppdraget – att få föra fram Handels medlemmars röst.

– Vi har stora utmaningar framför oss, men jag känner mig fylld av energi och redo att fortsätta kampen tillsammans med er alla, sa Linda Palmetzhofer från talarstolen direkt efter valet.

Har jobbat på Martin & Serveras lager

Martin Nyberg valdes om som förbundets förste vice ordförande.

Han bor i Halmstad och har tidigare bland annat varit ombudsman på Handels och jobbat på Martin & Serveras lager.

– Tack! Att ni tror på mig betyder jättemycket. Det har varit en ära att få företräda er och nu ska jag göra allt för att fortsätta kampen för våra medlemmars bästa. Mot hyvling och ofrivilliga deltider och vi ska vara en kraft att räkna med, sa Martin Nyberg direkt efter valet.

Även Annelie Karlsson valdes om. Hon har varit andra vice ordförande sedan 2022.

Jobbat på Kappahl

Hon kommer från Kristianstad och har bland annat varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna, jobbat som ombudsman på Handels och varit butiksanställd på Kappahl.

– Tack för det fantastiska förtroendet som ni har gett mig! Jag vill också tacka Handels och alla som har trott på mig mycket mer än jag trott på mig själv. Jag har fått göra en fantastisk resa och har haft ett så roligt arbetsliv, sa Annelie Karlsson i ett kort tal.

Kongressen valde alla tre i det verkställande utskottet enhälligt, och det fanns inga andra förslag än valberedningens.