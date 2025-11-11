Så ska det bli lättare för sjukskrivna som vill jobba

I dag är reglerna stenhårda. Är du sjukskriven på heltid får du inte jobba någonting alls.

Vill du försöka komma tillbaka till arbetsmarknaden och testa ett jobb måste en läkare skriva ned din sjukskrivning till deltid.

Men det tycker regeringen är för stelbent, och nu vill de mjuka upp reglerna.

Regeringen föreslår att lagen ändras så att den som är heltidssjukskriven under vissa förutsättningar ska kunna jobba under en kortare period – med bibehållen sjukpenning.

Ska bryta sjukas passivitet

Det ska öppna upp för en större flexibilitet för personer som är i en situation där de vill bryta sin passivitet som sjukskriven, men behöver göra det i mindre steg.

“Sjukförsäkringen ska inte bara ge ekonomisk trygghet när arbetsförmågan brister – den ska också skapa broar tillbaka. När människor får möjlighet att pröva sin arbetsförmåga i praktiken, med stöd från arbetsgivaren och utan att riskera sin ersättning, då ökar chansen att ta sig tillbaka”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen skulle det bli ett verktyg för att ”bryta onödig passivitet och ge fler möjligheten att känna sig behövda och delaktiga igen”.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2026.