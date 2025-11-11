Artikeln i korthet En montör fick strömgenomgång när han arbetade med en elstation vid Sunderby sjukhus, trots att det rapporterades att kabeln var spänningslös.

Olyckan inträffade på grund av induktiv spänning från omkringliggande kablar, men det fick inte montörens arbetsgivare kunskap om förrän efteråt.

Risken för induktionsspänning finns alltid när man arbetar nära spänningssatta ledningar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Eietechs montör skulle ersätta en station med en ny på personalparkeringen vid Sunderby sjukhus utanför Luleå en novemberdag 2024 när olyckan inträffade.

Inför uppdraget hade Eitech begärt brytning av elen och fått arbetstillstånd av Region Norrbotten.

Elsäkerhetsledaren hade dagen innan jordat kabeln och gjort en kontrollmätning, som visade att den var spänningslös.

Fick strömgenomgång

Ett kopplingsbiträde från Region Norrbotten, montören och hans arbetsledare hade även gått runt i stationerna och gnistat av alla inkommande och utgående högspänningsledare.

När montören dagen efter började koppla bort vidarematningen gick arbetet till en början utan problem.

Men under de följande arbetsmomenten fick montören strömgenomgång i vänster hand.

Hans överkropp flög bakåt och handen domnade av, enligt anmälan om olycksfall som hans arbetsgivare skickade till Arbetsmiljöverket.

Vid olyckstillfället hade montören på sig gummistövlar och vinterkläder med vinterhandskar.

Kunde själv gå till akuten

Han höll höger hand på skruvdragaren och vänster på hylsförlängaren. Det gjorde, enligt utredningen som företaget gjort, att strömgenomgången skedde isolerat i vänster hand.

Montören kunde själv gå till akuten efter olyckan och känseln i handen kom successivt tillbaka. Han kunde lämna akuten samma dag och återgå i arbete.

Det visade sig att spänningen i kabeln hade laddats upp induktivt över natten av andra kringliggande kablar.

Bland annat har Luleå energi en kabel som går parallellt med den som montören skulle arbeta med.

Det finns även kablar från järnvägen och från Vattenfall i närheten.

– Eitech har efter olyckan undersökt vad som var orsaken och även kommit med åtgärder för att minska riskerna för att detta ska hända igen, säger Anders Tegelid, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Området känt för att bilda induktiva spänningar

Företaget har bland annat skärpt sina rutiner så att ny avgnistning och jordning av kabeln ska göras samma dag som ett arbete ska utföras.

Eitech uppger i anmälan att det var först efter olyckan, efter ett samtal med Luleå Energi, som företaget fick veta att området är känt för att bilda induktiva spänningar från andra längsgående och kringliggande kablar i närheten.

Eitechs montör är även elsäkerhetsledare och har flera års erfarenhet av högspänningsarbeten.

Han var väl medveten om risken för induktionsspänningar.

”Men inte att detta område är ett högriskområde”, skriver Eitech i utredningen efter olyckan.

En riskbedömning hade genomförts innan arbetet påbörjades, där risken för induktion bedömdes som låg, eftersom informationen om att det var ett högriskområde för induktionsspänning saknades.

”Risken finns alltid om man arbetar nära spänningssatta ledningar”

Det hade inte heller uppmärksammats av kopplingsbiträdet från Region Norrbotten skriver Eitech i sin anmälan.

Eitech avböjer att kommentera olyckan vidare.

Luleå Energi känner inte igen att någon skulle ha uttryckt att området är ett högriskområde för induktiva spänningar.

”Vad gäller induktion kan man aldrig säga att risken är lägre eller högre i något specifikt område, utan risken finns alltid om man arbetar nära spänningssatta ledningar”, skriver Jacob Westman, chef för varumärke och kommunikation på Luleå energi, i ett mejl till tidningen.