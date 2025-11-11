 Gå till innehållet
Marthe taggad på talarstolen på Handels kongress – vill se körkort i arbetsmijö för chefer

Arbetsmiljö-körkort för chefer, stress och fackliga utbildningar är några av ombudens hjärtefrågor när Handels kongress drar i gång i Stockholm.

Nyheter
En kvinna med vitt väst och svart topp står inomhus på ett evenemang med en namnskylt där det står "Martha Viñvet".

Marthe Vatvedt från Maximat i Strömstad. Foto: Anni Alm

Ombudet Marthe Vatvedt från Maximat i Strömstad ser fram emot att kunna vara med och påverka. Hennes hjärtefråga är att Handels ska driva frågan om att chefer ska ha körkort i arbetsmiljö.

– Chefer och ledare ska få en riktig utbildning och kunskap i arbetsmiljö innan de sätter sig på den viktiga platsen.

Har du själv erfarenhet av chefer med dålig koll på arbetsmiljö?
– Det är därför jag är där jag är. Jag är skyddsombud och med i klubben på jobbet. Och nu är jag här som ombud och ska prata om frågan.

”Arbetsmiljöfrågorna extra viktiga”

Två kvinnor med glasögon och svarta jackor står inomhus med konferensband och namnskyltar runt halsen. Bakgrunden är suddig.

Erika Sundberg och Sirpa Aalto jobbar på Ikea Haparanda Tornio.  Foto: Anni Alm

Erika Sundberg och Sirpa Aalto jobbar på Ikea Haparanda Tornio. 

– Det är min första kongress. Jag ser fram emot att lyssna på alla anförandena. Det här är det viktigaste organ vi har. Jag är huvudskyddsombud så arbetsmiljöfrågorna är lite extra viktiga för mig, säger Erika Sundberg.

Sirpa Aalto säger att den psykosociala arbetsmiljön är viktig. De märker att stressen och arbetsbelastningen har ökat på jobbet. Men även andra frågor är viktiga för henne.

– För mig som börjar bli lite mogen i åldern är frågor som pension, försäkringar och arbetstidsförkortning viktiga.

Slår ett slag för fackliga utbildningar

Andreas Frykberg och Fredrik Hofgren kommer från Icas centrallager i Västerås tycker att frågan om fackliga utbildningar är det viktigaste. 

– Speciellt i den här tiden när folkbildningen bantas ner, säger Andreas Frykberg. 

En person med glasögon, grön mössa och svart Handelsjacka står inomhus på ett evenemang. Flera personer och montrar syns i bakgrunden.

Andreas Frykberg på Icas centrallager i Västerås. Foto: Anni Alm

Gör sin första kongress

Fredrik Hofgren gör sin första kongress.

– Det ska bli kul och intressant!

En man med glasögon och skägg bär en svart Handels-jacka och konferensbricka, står inomhus med andra personer i bakgrunden.

Fredrik Hofgren på Icas centrallager i Västerås. Foto: Anni Alm

Mer om Handels kongress 2025