Marthe Vatvedt från Maximat i Strömstad.

Ombudet Marthe Vatvedt från Maximat i Strömstad ser fram emot att kunna vara med och påverka. Hennes hjärtefråga är att Handels ska driva frågan om att chefer ska ha körkort i arbetsmiljö.

– Chefer och ledare ska få en riktig utbildning och kunskap i arbetsmiljö innan de sätter sig på den viktiga platsen.

Har du själv erfarenhet av chefer med dålig koll på arbetsmiljö?

– Det är därför jag är där jag är. Jag är skyddsombud och med i klubben på jobbet. Och nu är jag här som ombud och ska prata om frågan.

”Arbetsmiljöfrågorna extra viktiga”

Erika Sundberg och Sirpa Aalto jobbar på Ikea Haparanda Tornio.

– Det är min första kongress. Jag ser fram emot att lyssna på alla anförandena. Det här är det viktigaste organ vi har. Jag är huvudskyddsombud så arbetsmiljöfrågorna är lite extra viktiga för mig, säger Erika Sundberg.

Sirpa Aalto säger att den psykosociala arbetsmiljön är viktig. De märker att stressen och arbetsbelastningen har ökat på jobbet. Men även andra frågor är viktiga för henne.

– För mig som börjar bli lite mogen i åldern är frågor som pension, försäkringar och arbetstidsförkortning viktiga.

Slår ett slag för fackliga utbildningar

Andreas Frykberg och Fredrik Hofgren kommer från Icas centrallager i Västerås tycker att frågan om fackliga utbildningar är det viktigaste.

– Speciellt i den här tiden när folkbildningen bantas ner, säger Andreas Frykberg.

Andreas Frykberg på Icas centrallager i Västerås.

Gör sin första kongress

Fredrik Hofgren gör sin första kongress.

– Det ska bli kul och intressant!