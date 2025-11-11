Artikeln i korthet Antalet personer vid Stegra som saknar arbetstillstånd är nu uppe i 32. Ekobrottsmyndigheten utreder nu företagsekonomi och skattefrågor kopplade till Stegra, där det misstänks förekomma falska fakturor och annan ekonomisk brottslighet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I förra veckans stora inspektion mot Stegra i Boliden var ett syfte att upptäcka svart arbetskraft. Dagen efter tillslaget kom nyheten om att 19 personer som arbetade där saknade tillstånd att arbeta eller vistas i landet, sedan dess har siffran enligt Sveriges Radio ökat till 32.

Flera myndigheter deltog i kontrollen, bland annat Skatteverket, gränspolisen och Ekobrottsmyndigheten. Flera av de 32 personerna hålls nu i förvar i väntan på att utvisas från landet.

– Jag är inte förvånad över att det är så många. Det som organiserad brottslighet tjänar pengar på är bland annat genom att utnyttja arbetare och få dem att arbeta för många timmar eller till låg lön. Jag kan inte uttala mig om just de här, men det är vanligt att det går till så, säger Caisa Granered.

Vid kontrollen upptäckte Arbetsmiljöverket att 16 av 17 kontrollerade entreprenörer och underentreprenörer som jobbar på Stegra hade säkerhetsbrister. Hos Ekobrottsmyndigheten pågår nu en utredning av ekonomin i de företagen.



– Det är vanligt att det finns falska fakturor och annat. Den här kriminaliteten har två ben. Brott med arbetskraft är en del, den andra delen är det som sker företagsekonomiskt och skattemässigt. Hur det ser ut där är inget vi kan uttala oss om än. Men vi vet att svenska skattebetalare varje år luras på ungefär 26 miljarder kronor.

När kommer er utredning att vara klar?

– Det kan jag inte säga nu.

Det gjordes en tidigare inspektion mot företagen som arbetar med Stegra i april. Kommer ni att göra fler tillslag mot dem?

– Det kan jag inte heller säga, men håller man på med ljusskygg verksamhet så kan vi komma när som helst. Vi lägger mycket resurser på den här typen av verksamhet nu, säger Caisa Granered.