Artikeln i korthet Induktion innebär att ström överförs från en strömförande ledning till en icke strömförande ledning, där risken beror mer på strömstyrkan än på geografisk plats.

Risken för induktion kan snabbt förändras, vilket gör det viktigt att alltid vidta säkerhetsåtgärder som jording och isolering.

Svenska Kraftnät tillhandahåller induktionsrapporter och utbildning för entreprenörer, och det finns handböcker med rutiner för säkerhet vid arbete med induktionsrisker efter tidigare olyckor.

Förenklat är induktion när ström överförs via magnetiska fält från en strömförande ledning till en icke strömförande ledning.

Svenska Kraftnäts elsäkerhetssamordnare Willy Lund betonar att det inte är den geografiska platsen som är det viktiga när man ska bedöma risken för induktion.

Det beror snarare på hur hög ström som körs i den givande ledningen, som i sin tur påverkar ledningen du som elektriker ska jobba på.

– Finns någon form av parallellgång, där ena ledningen är en transmissionsnätledning eller en regionnätsledning och den andra, som du ska arbeta på är en distributionsledning, då finns risk för induktion. Därför ser vi inte riktigt vitsen med att ha kartor över högriskområden, säger Willy Lund.

Mycket kan göras för att minska risken

Han framhåller att ett lågriskområde mycket snabbt kan förvandlas till ett med hög risk. Det kan vara inom loppet av sekunder eller minutrar.

– Ena minuten körs kanske 400 ampere genom en ledning. Men om något plötsligt sker ute i nätet, som ett bortfall av någon annan ledning. Då kan du plötsligt ha 1 000 ampere genom den givande ledningen i stället, säger Willy Lund.

Men mycket kan göras för att minska risken för att bli utsatt för induktionsspänning: jorda och potentialutjämna alltid innan arbetet påbörjas och bygg upp barriärer för att skydda dig själv.

– Ha alltid isolerande handskar och skor, potentialutjämna och shunta, säger Willy Lund.

Willy Lund, Svenska Kraftnät

Lämnar alltid en induktionsrapport

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska den som är innehavare av en anläggning tillhandahålla information om risken för induktion till den som ska utföra ett arbete vid en starkströmsanläggning.

Svenska Kraftnät lämnar alltid en induktionsrapport till sina entreprenörer inför att de ska anlitas för ett projekt.

Där beskrivs alla risker vid den aktuella anläggningen.

– Kanske behöver personalen utbildas om den inte jobbat där det funnits induktionsrisker tidigare. Som arbetsgivare är man alltid skyldig att säkerställa personalens kompetens, ge sina anställda rätt verktyg, utrustning och förutsättningar för att kunna jorda bort risken för induktion, säger Willy Lund.

Handbok togs fram efter tragisk olycka

Det finns rutiner att följa i enlighet med ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, som branschen tagit fram.

ESA är ett regelverk för elsäkerhet för dig som jobbar som montör eller elektriker.

Elbranschen har även tagit fram en praktisk handbok för hur man ska jobba säkert sätt när det finns risk för induktion.

Den togs fram efter några tragiska dödsolyckor i början på 2020-talet.

– Anvisningarna där kan användas i planeringen inför ett arbete och som underlag för att kunna göra en arbetsberedning, säger Willy Lund.