Arbetsskor är en viktig fråga för många av Handels medlemmar, som till exempel jobbar i butik eller som frisörer.

Jobb där man står och går mycket kräver bra skor som avlastar rygg, höfter och knän.

Till årets kongress har Handels i Uppsala lämnat in en motion om arbetsskor. De anser att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för arbetsskor åt de anställda.

– Vi sliter på våra privata saker för arbetsgivarens räkning, det är inte rätt, säger Emma Kjellerby, Handels avdelning i Uppsala, som skrivit årets motion.

Som butikssäljare och skyddsombud på Åhléns har hon märkt att det är ett utbrett problem, inte bara hos henne utan i hela branschen.

– Det här är jätteviktigt. Vi ska gå på våra fötter i ett helt arbetsliv. Våra ben är våra arbetsredskap, säger Emma Kjellerby.

Bättre kvalitet kostar mer

I handeln är det få som jobbar heltid och flera som går på timschema. Med lägre lön måste skor ibland prioriteras bort.

De skor som är av bättre kvalitet, avlastar och håller längre kostar oftast mer.

– Man köper de billigaste skorna. De som inte har råd tvingas sluta för att de inte kan stå och gå på sina fötter och ben. Det blir en klassfråga, och där ska vi inte vara, menar Emma Kjellerby.

– En kvinna på jobbet fick sådana problem med sina fötter att hon fick sluta hos oss. Hon var lite över femtio år, säger Emma Kjellerby.

Förbundsstyrelsen bifaller motionen

Förbundsstyrelsen har valt att bifalla motionen. Emma Kjellerby är nöjd med bifallet men inte med att förbundsstyrelsen har modifierat texten.

På kongressen kommer avdelningen därför lägga in ett yrkande med ett nytt textändringsförslag.

Handels Uppsala håller på med en mer tillspetsad text där det framgår att arbetsskor ska bekostas av arbetsgivaren.

De har lagt till att skorna ska vara individanpassade.

– Personalen i Zarabutikerna får skor från sin arbetsgivare att ha på sig. Vi hade en medlem som fick gå på rehab, det var inte fotriktiga skor. De var dessutom i plast. Då drev vi att hon skulle få ha skor anpassade för henne, säger Emma Kjellerby.

”Skorna påverkar oss som jobbar”

Hon hoppas att de kommer få med sig förbundsstyrelsen och resten av kongressombuden.

– Skorna påverkar oss som jobbar i butik. Den här frågan är het för medlemmarna, säger Emma Kjellerby.