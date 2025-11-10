Bakom initiativet står Adda Inköpscentral, ett företag inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som tillsammans med Västmanlands Teater i Västerås genomför en testupphandling av städtjänster.

Målet är att lägga grunden för ett nytt, nationellt ramavtal för hållbara och schyssta städtjänster i offentlig sektor.

– Vi vill bidra till en städbransch, där kvalitet, arbetsvillkor och transparens går hand i hand. Genom piloten kan vi prova nya metoder i liten skala och samla lärdomar inför ett nationellt avtal, säger Malin Sievers, affärsområdeschef på Adda Inköpscentral i ett pressmeddelande.

Västmanlands Teater först ut

Västmanlands Teater blir den första offentliga verksamheten som deltar i projektet.

För teatern handlar det om att få en städtjänst som fungerar för en komplex verksamhet – med allt från scenlokaler till verkstäder och kontor.

Adda lyfter särskilt att städbranschen klassas som en högriskbransch för arbetslivskriminalitet genom människoexploatering, svartarbete och skattefusk.

– Vi hoppas i förlängningen få se en mer välmående städbransch där också seriösa aktörer får möjlighet att vinna upphandlingar, säger Malin Sievers och fortsätter:

– Vårt mål är att det ska vara enkelt att välja rätt. Genom tydliga krav, uppföljning och stöd till beställare kan vi bidra till en mer hållbar bransch.

Ska följas upp och utväderas

Just nu granskas och utvärderas inkomna anbud. Avtalet planeras att gälla från 1 april 2026.

Pilotupphandlingen ska följas upp och utvärderas.

Erfarenheterna ska användas för att skapa ett nationellt ramavtal för städtjänster som kan användas av kommuner och regioner över hela landet.