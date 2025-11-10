Stoppade Easee-laddare lades ut på auktion

Tvisten mellan Elsäkerhetsverket pågick i över två år, då myndigheten menade att de aktuella laddboxarna från Easee hade brister, såväl tekniska som i dokumentationen.

Tvisten avslutades tidigare i höstas, men fortfarande gäller Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud mot laddboxarna Easee Charge och Home.

Laddboxarna får inte heller installeras, flyttas eller säljas i andra hand.

Det höll ändå på att hända på auktionssajten Klaravik. Ett företag hade lagt ut sex stycken laddboxar av märket Easee Home med platslokalisering Västra Götaland.

Högsta bud låg på 1 200 kronor innan auktionen stoppades. Då hade anmälan nått auktionssajten.

”Bara att beklaga”

Tidningen har kontaktat auktionssajten som inte vill svara på vilket företag som lagt ut laddarna till auktion.

– Det är tyvärr inget vi kan gå in på. Att bevara våra säljande kunders anonymitet är mycket viktig för oss, svarar Karin Olofsson Malmberg, Klaravik.

Hon svarar även att auktionssajten har en ”gedigen genomgång” av säljarna, och att om de inte följer försäljningsvillkoren kan Klaravik förbjuda framtida försäljningar från säljaren ifråga.

– Det är bara att beklaga att auktionen av laddboxarna startades. Jag vill dock poängtera att auktionerna snabbt togs ner när vi fick information om försäljningsförbudet, och aldrig gick till avslut.