Nytt avtal för anställda i fristående förskolor och skolor – så mycket höjs lägstalönerna
Nu är lönehöjningarna klara för barnskötare och elevassistenter på privata förskolor och friskolor. Deltidsanställda får övertidsersättning och lägstalönerna höjs i Kommunals avtal med Almega.
Vilka berörs av avtalet?
Anställda i fristående förskolor och skolor där Kommunal har avtal med Almega Utbildning. De yrkesgrupper det gäller är bland annat barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter, kockar, städare, fritidspersonal och vaktmästare. Några stora arbetsgivare är Norlandia Förskolor, Pysslingen och Academedia. Avtalet gäller 1 november 2025 till och med 31 oktober 2027.
Vilka löneökningar blir det?
Lönerna höjs från den 1 november 2025 med 936 kronor i genomsnitt på en heltid, och med 847 kronor från den 1 november 2026 i genomsnitt på en heltid. Lönerna är individuella och förhandlas lokalt, ingen är garanterad en viss löneökning.
Får deltidsanställda övertidsersättning?
Ja, den som har en deltidsanställning och arbetar extra timmar får övertidsersättning från den 1 september 2026.
Vad innehåller avtalet?
Ersättningar och ob-tillägg höjs med 3,4 procent från 1 november 2025 och med 3,0 procent från 1 november 2026.
Möjligheten till enskilda avtal om högre lön och/eller tre eller fem extra dagars semester i stället för övertidsersättning tas bort ur avtalet. Om sådana överenskommelser ska träffas krävs nu ett lokalt avtal mellan Kommunal och arbetsgivaren.
De som redan har enskilda avtal får behålla dem.
Provanställning begränsas till högst sex månader. Provanställning kan upphöra efter 14 dagar efter att den anställde eller arbetsgivaren lämnar en skriftlig underrättelse.