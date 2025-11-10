Artikeln i korthet Avtalet gäller anställda i fristående förskolor och skolor, stora yrkesgrupper är barnskötare, elevassistenter samt kökspersonal, och gäller från 1 november 2025 till 31 oktober 2027.

Lönerna höjs med i genomsnitt 936 kronor från 1 november 2025 och 847 kronor från 1 november 2026. Även lägstalönerna höjs.

Deltidsanställda får övertidsersättning från 1 september 2026.

Vilka berörs av avtalet?

Anställda i fristående förskolor och skolor där Kommunal har avtal med Almega Utbildning. De yrkesgrupper det gäller är bland annat barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter, kockar, städare, fritidspersonal och vaktmästare. Några stora arbetsgivare är Norlandia Förskolor, Pysslingen och Academedia. Avtalet gäller 1 november 2025 till och med 31 oktober 2027.

Vilka löneökningar blir det?

Lönerna höjs från den 1 november 2025 med 936 kronor i genomsnitt på en heltid, och med 847 kronor från den 1 november 2026 i genomsnitt på en heltid. Lönerna är individuella och förhandlas lokalt, ingen är garanterad en viss löneökning.

Fakta: Lägstalönerna Från 1 maj 2026: För de med fast lön som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid på mer än tre månader höjs lägstalönen till 23 756 kronor i månaden. För de med fast lön som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt en sammanhängande anställningstid på minst ett år efter utbildningen, höjs lägstalönen till 26 164 kronor i månaden. Från 1 maj 2027: För de med fast lön som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid på mer än tre månader höjs lägstalönen till 24 794 kronor i månaden. För de med fast lön som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt har en sammanhängande anställningstid på minst ett år efter utbildningen, höjs lägstalönen till 26 949 kronor i månaden. Läs mer

Får deltidsanställda övertidsersättning?

Ja, den som har en deltidsanställning och arbetar extra timmar får övertidsersättning från den 1 september 2026.

Vad innehåller avtalet?

Ersättningar och ob-tillägg höjs med 3,4 procent från 1 november 2025 och med 3,0 procent från 1 november 2026.

Möjligheten till enskilda avtal om högre lön och/eller tre eller fem extra dagars semester i stället för övertidsersättning tas bort ur avtalet. Om sådana överenskommelser ska träffas krävs nu ett lokalt avtal mellan Kommunal och arbetsgivaren.

De som redan har enskilda avtal får behålla dem.

Provanställning begränsas till högst sex månader. Provanställning kan upphöra efter 14 dagar efter att den anställde eller arbetsgivaren lämnar en skriftlig underrättelse.