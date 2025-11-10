Artikeln i korthet Gabrielle blev avskedad från sitt jobb som hästskötare efter att hon berättat om sin graviditet.

Tingsrätten dömde hennes tidigare arbetsgivare att betala henne mer än 700 000 kronor för brott mot diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen och lagen om anställningsskydd, las.

Efter att ha arbetat som hästskötare i många år vittnar Gabrielle om att många arbetsgivare i branschen inte följer reglerna på svensk arbetsmarknad. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Innan hon berättade om graviditeten på jobbet bar Gabrielle stora tröjor för att dölja den växande magen.

Hon hade varit anställd som hästskötare i travstallet en kortare tid och var orolig för att berätta för arbetsgivaren om graviditeten. Men att hon skulle bli avskedad på grund av barnet hon bar fanns inte i hennes värld.

– Dagen efter att jag berättat sa min arbetsgivare rakt ut att jag inte får jobba kvar – skälet var att jag var gravid. Han menade att jag ”ljugit” för honom. Jag blev skitledsen för jag trivdes jättebra med arbetet, säger Gabrielle.

– Men sen tänkte jag: Tror du att du kan göra så här och komma undan?

Förlorade jobbet – fick lägsta föräldrapenningen

Arbetsgivaren skickade även ett sms till Gabrielle, där han angav att graviditeten var en anledning till att han sade upp henne.

Uppsägningen gjorde att hon fick klara sig på den lägsta nivån av föräldrapenning. När hennes son var tre månader började hon arbeta timmar för att få ekonomin att gå ihop.

– Den tiden med min son har min arbetsgivare tagit ifrån mig. Jag har missat många av de där små ögonblicken. Utan farmor och mormor vet jag inte hur vi hade fått ihop det, säger hon.

”Jag har missat många av de där små ögonblicken”, säger Gabrielle. Uppsägningen gjorde att hon fick den lägsta föräldrapenningen. Därför började hon arbeta timmar när sonen var tre månader.

Får över 700 000 kronor i skadestånd

Men så kom domen i Halmstad tingsrätt. Gabrielles arbetsgivare, en travtränare, har i och med uppsägningen gjort sig skyldig till en rad lagbrott: brott mot diskrimineringslagen, mot föräldraledighetslagen och mot las, lagen om anställningsskydd.

Hon får över 700 000 kronor i skadestånd. I summan ingår förutom skadestånd för lagbrotten också skadestånd för utebliven lön och semesterersättning.

– När jag fick domen skrattade jag hela vägen från postlådan in till min sambo i vardagsrummet. Det var lycka. Vi har kämpat med så dålig ekonomi sedan vår son kom, säger Gabrielle.

– Men min drivkraft har inte varit att få rätt ekonomiskt utan att visa att arbetsgivare inte får bete sig hur som helst. Äntligen har jag fått upprättelse, säger hon.

Facket: Spara all dokumentation

David Sjörén, ombudsman på fackförbundet Fastighets, var den som först fick fallet på sitt bord.

– Det är väldigt sällan man har skriftliga bevis när det gäller brott mot diskrimineringslagen. Ofta står ord mot ord, men i det här fallet hade vi det svart på vitt i sms.

– Mitt råd till alla som behandlats illa på jobbet är att spara all form av dokumentation, säger han.

”Många arbetsgivare i hästbranschen struntar i lagarna”

Gabrielle har arbetat i hästbranschen i runt tio år. Nu har hon bestämt sig för att lämna yrket.

Hon berättar om hur flera tidigare arbetsgivare, flera av dem välrenommerade travtränare och tävlingstall, inte följer reglerna på svensk arbetsmarknad.

När hon väntade sitt första barn var hon tvungen att säga upp sig från jobbet som hästskötare hos en annan travtränare. Att kombinera jobbet med familjelivet var omöjligt.

– Vi jobbade från fem på morgonen till fyra, fem på kvällen. Och när det var tävlingar kunde vi komma hem mitt i natten, för att sen åka till jobbet vid fem på morgonen igen.

– Många arbetsgivare i hästbranschen struntar i lagarna. Du går till jobbet oavsett om du har influensa, det finns ingen annan som tar hand om dina hästar, säger hon.

Gabrielle har bestämt sig för att lämna hästbranschen. Hon vittnar om att många arbetsgivare i branschen inte följer lagarna.

Juristen: Rekommenderar fackligt medlemskap

Maria Fridolin är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och har drivit fallet i tingsrätten. Hon säger att den juridiska byrån stött på liknande fall innan.

– Tyvärr förekommer det. Många gånger innebär ett visst agerande att arbetsgivaren bryter mot flera arbetsrättsliga lagar samtidigt. Då kan det i slutändan bli fråga om ett högre totalt skadestånd till arbetstagaren, säger Maria Fridolin.

Har du något råd till andra som blir diskriminerade på jobbet?

– Rent förebyggande skulle jag rekommendera ett fackligt medlemskap. När något väl redan hänt, är det komplicerat, tidsödande och dyrt att driva en process på egen hand mot en arbetsgivare, säger Maria Fridolin.

Lyssna på podden Kneget – Gravid på jobbet