Fler sparkas efter hemtjänstskandalen i Uddevalla

De två personerna har jobbat som timvikarier i nattpatrullen.

– Det har framkommit att de har brustit i genomförande av besök hos brukare och i efterlevande av rutiner. Därför får de lämna, säger Hampus Karlsson, biträdande socialchef i Uddevalla kommun.

Uppgifterna har kommit fram i kommunens arbetsrättsliga utredning efter höstens skandal, då hela nattpatrullen stängdes av.

Grova brister avslöjades

En rad allvarliga missförhållanden i arbetsgruppen har uppdagats: personal som sovit på arbetstid, tagit timslånga pauser och struntat i larm från äldre.

Det finns också misstankar om hot och att alkohol och narkotika funnits på arbetsplatsen.

Efter att skandalen briserat öppnade polisen flera utredningar om brott: misstänkt narkotikabrott, olaga hot och kränkande fotografering.

Polisutredningar lades ned

Men i förra veckan lades samtliga utredningar ned.

– Vi kan bara konstatera att polisen inte kan styrka brott och lagt ned utredningarna, och det är i grunden positivt, säger Hampus Karlsson.

Kommunen fortsätter med sin egen process, något som nu resulterat i att totalt fem anställda fått sluta.

– I den arbetsrättsliga utredningen ser vi påtagliga brister, och vi arbetar vidare med dem.

Hot, droger och alkohol på jobbet

Det var i september som alla 19 anställda i nattpatrullen stängdes av efter larm om att saker inte stod rätt till.

Därefter gjorde kommunen en Lex Sarah-anmälan och påbörjade en intern utredning. De anmälde också sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

För att återställa förtroendet beslutade kommunen också om en extrasatsning på 20 miljoner kronor per år till äldreomsorgen.

Pengarna ska bland annat gå till utbildning av personal, nya teamledartjänster och sociala aktiviteter för de äldre.