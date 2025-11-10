Efter avslöjandet: Chopchop i förhandlingar om kollektivavtal

Artikeln i korthet Det har framkommit allvarliga arbetsförhållanden på restaurangkedjan Chopchop, inklusive brännskador och stressiga arbetsmiljöer.

Fackförbund, inklusive Livs och HRF, arbetar för att få till kollektivavtal för anställda inom kedjan, där förhandlingar redan har inletts.

Trots tidigare misslyckade försök att få till avtal, fortsätter facken sina initiativ efter en granskning av arbetsvillkoren. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Brännskador som upprepar sig, övervakningskameror som skapar obehag bland de anställda och rädda, kinesiska gästarbetare. Stress och långa arbetsdagar som bryter mot arbetstidslagen.

Det är bara några av de missförhållanden som framkommit i Arbetets granskning av den snabbväxande restaurangkedjan Chopchop, med över 40 restauranger landet över.

Nu kan Arbetet berätta att facken försöker få till kollektivavtal med kedjan.

Fackförbundet Livs har haft sin första förhandling om just kollektivavtal med Chopchop. ”En förhandling om kollektivavtal har genomförts. Den förhandlingen har ajournerats och återupptas nästa vecka”, uppgav Livs ombudsman Johan Claesson i en skriftlig kommentar till Arbetet i fredags. Mer än så vill han inte säga.

Även HRF försöker

Livs organiserar de som jobbar på Chopchops produktionsenhet Gigachop i Rosersberg norr om Stockholm. Så det är där det kan bli aktuellt med ett kollektivavtal, om förhandlingarna skulle landa i det.

Enligt senaste årsredovisningen hade Gigachop ett tjugotal anställda.

Även för Chopchops restauranger görs försök just nu att få till kollektivavtal, enligt Hotell- och restaurangfacket, HRF. Det initiativet togs efter Arbetets granskning. Det skulle i så fall gälla betydligt fler anställda, eftersom kedjan totalt har över 1 000 medarbetare varav de flesta jobbar på restaurangerna.

HRF har skickat en inbjudan till förhandling om kollektivavtal till arbetsgivaren.

”Vi har kontaktat dem och väntar på svar. Längre än så har vi inte kommit än”, skriver HRF:s pressansvarig i ett sms till Arbetet.

”Omfattande försök”

Arbetet har även frågat arbetsgivarorganisationen Visita om de haft kontakt med företaget, men pressavdelningen har bara svarat: ”Vi avstår från att kommentera vilka olika kontakter vi har med företag och när.”

Tidigare har Visita dock sagt till Arbetet att det varit ”omfattande försök” att få till kollektivavtal med Chopchop och att Visita verkligen försökt, utan framgång.

Även från HRF:s sida har det gjorts försök, men då mot enskilda bolag på vissa orter inom Chopchopkedjan.