Artikeln i korthet En butiksanställd kvinna på Cervera genomförde falska returer i kassan under nästan ett års tid, vilket resulterade i att 349 556 kronor fördes över till hennes konton.

Butikschefen upptäckte ett onormalt högt antal returer när hon granskade kassasystemet och spåren ledde till den anställda, som erkände brottet.

Kvinnan, som hade missbruksproblem med spel och narkotika, dömdes i tingsrätten för grov förskingring. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Genom att skriva ut kvittokopior och presentkvitton på riktiga köp kunde hon lägga in återköp utan att några varor faktiskt lämnades tillbaka.

Mellan december 2022 och september 2023 genomförde hon hela 166 falska returer. Totalt fördes 349 556 kronor över till hennes konton.

Avslöjades av butikschefen

Under sensommaren 2023 reagerade butikschefen på att något var fel i kassasystemet. Antalet returer i butiken var onormalt många.

När kassans returer granskades upptäckte chefen att samma kortnummer återkom gång på gång – och spåren ledde rakt till en och samma person i personalen.

När kvinnan konfronterades i personalrummet erkände hon.

Kvinnan: ”Det blev en kick”

Händelserna polisanmäldes och i polisens utredning beskriver kvinnan själv hur det hela startat.

”Jag testade en gång och kände att det blev en kick, eller vad man ska säga, det blev som att man tog en drog”, säger hon i förhör.

Kvinnan berättar också hur hon hittade ett system för att få över pengar från butiken till sig själv, genom att registrera returer i kassan.

”Jag tog ett returkvitto och sen gjorde jag en retur och satte in på mitt eget konto”.

Spel och shopping för pengarna

I polisens utredning kartläggs kvinnans transaktioner, och ofta har pengarna som landade på hennes konton snabbt använts upp på onlinekasinon, shopping, swishar och kontantuttag.

Kvinnan säger att hon mått dåligt och missbrukat både spel och narkotika, vilket kostat mycket pengar att hålla igång.

”Jag gjorde det av egen vinning, jag behövde pengar.”

Döms till skyddstillsyn

I veckan togs fallet upp i tingsrätten och kvinnan dömdes för grov förskingring.

Straffet blir skyddstillsyn med övervakning av frivården. Dessutom ska hon betala tillbaka hela summan på 349 556 kronor till Cervera – plus ränta.