Man fick hjärtstopp vid elolycka – var obehörig för jobbet

Olyckan inträffade i juni 2024 när mannen, som var inhyrd av ett skånskt installationsföretag, skulle märka upp kablar i ett elskåp i Solna. Elen hade inte brutits korrekt och anläggningen var därför strömförande. När arbetet påbörjades fick mannen växelström genom kroppen och fastnade i skåpet. Hans hjärta stannade, men han kunde återupplivades med hjälp av hjärtstartare.

Den skadade mannen var inte behörig att utföra elarbete. Enligt åklagare skulle arbetsgivaren ha sett till att det var behörig personal som stängde av strömmen och utförde arbetet i skåpet. Åklagare har nu utfärdat strafföreläggande mot företaget för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Straffet blir företagsbot på 200 000 kronor.