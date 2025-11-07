0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln.

Artikeln i korthet Stockholms stad köper lokalvård för över en halv miljard kronor årligen och planerar att öka andelen städning som utförs i egen regi, vilket kan ge bättre arbetsvillkor för städare.

Fackförbundet Fastighets ser positivt på detta och menar att det kan leda till tryggare anställningar och effektivare bekämpning av arbetslivskriminalitet.

Arbetsgivarorganisationen Almega varnar för rekryteringsproblem och anser att kommunens strategi kan leda till dyrare och sämre lokalvård. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Jamal El Mourabit, Ombudsman på Fastighets Ost

I dag köper Stockholm stad lokalvård för över en halv miljard kronor från runt 250 olika städentreprenörer. Cirka 85 procent av lokalvården är upphandlad, vilket enligt de rödgröna gör det svårt att kontrollera arbetsvillkoren och stoppa arbetslivskriminalitet.

Kommunen har sedan tidigare tagit över mer städ i egen regi och det vill politikerna i majoritet fortsätta med. Förslaget ska debatteras och beslutas 18-19 november.

– Det är positivt, jag ser större möjligheter för exempelvis heltidstjänster, säger Jamal El Mourabit ombudsman på Fastighets region ost.

– Det ger facket större möjlighet att kunna påverka politikerna och jobba för att heltid blir norm, att man går från nattstäd till dagstäd och får sammanhängande arbetstid i stället för delade turer.

Han ser det även som ett effektivt sätt att bekämpa arbetslivskriminalitet.

”Utgår ifrån att Stockholm stad tar över personalen”

Städarna som arbetar i kommunala verksamheter, som på förskolor och i äldreomsorgen, gör det på fackförbundet Kommunals avtalsområde.

Fastighets medlemmar finns inom allmännyttan, där de jobbar med exempelvis trappstädning.

Jamal El Mourabit har ingen information om vad som sker med berörda städare när Stockholms stad tar tillbaka mer lokalvård i egen regi.

— Men vi utgår ifrån att Stockholms stad också tar över personalen. Det brukar man göra i de här sammanhangen, säger han.

”Förstår om det kan finnas en oro”

Emilia Bjuggren, S, arbetsmarknads- och personalborgarråd, Stockholms stad

Emilia Bjuggren, S, arbetsmarknads- och personalborgarråd på Stockholms stad vet inte hur många städare som kommer att beröras om den rödgröna majoritetens förslag klubbas igenom.

— Men om 85 procent av lokalvården är upphandlad och fördelad på 250 olika leverantörer så är det klart att det handlar om väldigt många individer, säger hon.

Hon förstår om det kan finns en oro bland städare för vad planerna kan innebära för dem.

— Men det vi ser är att när vi kan ta tillbaka lokalvård i egen regi kan vi erbjuda schyssta arbets- och anställningsvillkor. Hela poängen är att man faktiskt får en tryggare och stabilare arbetsmiljö. Det vi vill komma bort ifrån är bolag som vi vet inte är seriösa i dag.

Almega Serviceföretagen varnar för rekryteringsproblem

Men arbetsgivarorganisationen Almega serviceföretagen är kritiska. Hannes Sjöberg, näringspolitisk expert på Almega serviceföretagen menar att det förmodligen både blir dyrare för Stockholm och sämre lokalvård.

Hannes Sjöberg, Almega Serviceföretagen.

— Om kommunen skulle lägga över en väldigt stor del av lokalvården i egen regi på kort tid kommer det att bli svårt. Dels på grund av att det är svårt att rekrytera och hitta städare att anställa, men också för att det är väldigt komplext att driva storskalig städning. Det är något som våra medlemmar är experter på.

”Helt fel väg att gå”

Enligt Hannes Sjöberg har den stora prispress som Stockholms stad haft i upphandlingarna lett till att ingen av Almegas största medlemsföretag deltagit i de offentliga upphandlingarna, trots att det handlat om mångmiljonupphandlingar i många fall.

Stockholms stad har bytt lägsta pris i upphandlingarna mot ett fast pris i stället, men det ligger ändå för lågt, enligt Hannes Sjöberg.

— Vi har full respekt för Stockholms stads ambitioner att ta tag i kriminella element. Det står vi helt bakom. Men det här är helt fel väg att gå, säger han.