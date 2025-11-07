Artikeln i korthet Många ungdomar i dag har bristande kunskap om facket och den svenska modellen.

Fackförbunden, som Handels, uttrycker oro över medlemsminskningen, särskilt bland unga, och menar att kunskap om facket är avgörande för att bygga starka arbetsplatser.

Politikers och fackmedlemmars engagemang för att återinföra kunskap om facket i skolorna ökar, för att säkerställa att alla ungdomar känner till sina rättigheter på arbetsmarknaden.

Allt fler ungdomar vet inte vad facket gör eller vad den svenska modellen är.

Dessutom är ämnen som behandlar arbetsrätt och arbetsmiljö borttagna ur ämnesplanen sedan hösten 2025.

– Okunskapen är jättestor i samhället, det märker vi i dag. Många tror att fackligt medlemskap bara är en försäkring, som a-kassan, säger Åsa Kratz, ordförande i Handels avdelning i Eskilstuna.

Vill höja kunskapen hos elever

Inför Handels kongress har det kommit in flera motioner, förslag, kring att höja kunskapen om de här frågorna i skolan.

– Vår svenska modell är extremt klok, och den måste vi vara rädda om. Facket ska vara med och bygga bra arbetsplatser, säger Åsa Kratz.

Den svenska modellen bygger på att fackförbund och arbetsgivare förhandlar fram kollektivavtal tillsammans.

Minskar medlemmar i facket försämras styrkan gentemot arbetsgivarna.

”Svårare att informera i skolorna”

Fredrik Nyberg jobbar på Martin och Serveras lager i Norrköping. Han är också sekreterare i Handels lokala avdelning i Linköping.

Han menar att det har blivit svårare att komma ut i skolor och informera om den svenska modellen och facket.

– Det är en generell okunskap som måste fångas upp. Den är ju inte politiskt, utan det här är ett samhällsorienterat ämne, säger han.

”Man ska inte kunna gå ur skolan utan att veta vad facket är”, säger Fredrik Nyberg.

Han har via avdelningen lämnat in en motion till Handels kongress om att Handels ska påverka politiskt för att lyfta facket och den svenska modellen i skolan.

– Man ska inte kunna gå ur skolan utan att veta vad facket är, säger Fredrik Nyberg.

S-ledamot: ”Dålig kunskap om rättigheter”

En som länge drivit frågan är Eva Lindh, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Hon lämnar årligen in en motion till riksdagen om ungdomar och facket.

I årets motion föreslår hon att ämnet om den svenska modellen ska återinföras i ämnesplanen.

Eva Lindh (S) lämnar årligen in en motion till riksdagen.

Hon oroar sig för att kunskapen om vad ett fackförbund är minskar. Som tidigare skolkurator såg hon den trenden bland eleverna.

– Det här är en fråga jag brinner för. Många unga kommer ut i arbetslivet med dålig kunskap om sina rättigheter, säger Eva Lindh.