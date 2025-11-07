Kryphål i Teslastrejken täpps till – ny verkstad blockas

Trots att den pågått i över två år fortsätter Tesla-konflikten att hetta till.

Nu riktas strålkastarljuset mot Wennmans bilplåt i Uppsala, en liten skadeverkstad med runt tio anställda, som utfört arbeten på Teslabilar.

Från fredagen den 14 november sätter IF Metall in en blockad mot alla jobb som handlar om transportskador och lagning som omfattas av garantier på verkstaden.

Det betyder att facket kräver att arbetarna inte utför jobben som är satta i blockad.

– Vi lade tidigt in sympatiåtgärder mot verkstäder som utför garantijobb åt Tesla. Nu har vi sett att den här firman gjort sådana jobb. Därför sätter vi den i blockad, helt enkelt, säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.

Företag hittat luckor i strejken

Under IF Metalls strejk har fler och fler verkstäder som gör den här typen av jobb fått krav på sig att sluta med det.

Samtidigt tror Simon Pettersson att andra företag, som inte deltar i strejken, passat på att utnyttja situationen.

– Det finns anledning att tro att delar av de arbeten som tidigare gjorts på verkstäder under blockad flyttats över till andra.

Varnar andra verkstäder: ”Ingen idé”

Huruvida det gäller just Wennmans bilplåt i Uppsala vet facket inte med säkerhet, säger Simon Pettersson.

– Men det spelar ingen roll. Vi vet att de utför garantijobb åt Tesla, det i sig gör att vi vill lägga en blockad mot dem.

Blockaden är den senaste i raden av IF Metalls upptrappade satsningar mot Tesla i strejken, där de tar hjälp av andra fackförbund som ställer upp med så kallade sympatiåtgärder.

Ett tiotal olika fack som står bakom IF Metall har hittills satt in olika åtgärder på arbetsplatser där deras medlemmar finns.

Bland annat har posten till och från Tesla stoppats av brevbärarfacket Seko och hamnarbetare har vägrat lasta Teslabilar som kommit till svenska hamnar.

Och än är konflikten inte slut – IF Metall laddar för ytterligare åtgärder, enligt Simon Pettersson.

– Vi fortsätter. Och till de företag som funderar på att ta över jobb som andra blockats från vill jag säga: Det är ingen idé, då sätter vi in åtgärder mot er också.