Minns ni pandemin?

Vi applåderade välfärdens anställda och kallade dem hjältar. Och i utvärderingarna efteråt kunde vi konstatera att anställningsvillkoren på äldreboenden sannolikt bidrog till smittspridningen och massdöden.

Ja, det där är inte så länge sen. Så ni kanske också minns att ett av de problem som pandemin gjorde smärtsamt tydligt var orättvisan i sjukförsäkringens karensavdrag.

Karensavdraget är alltså den del av lönen du förlorar när du blir sjuk – ungefär en femtedel av din veckolön. En ekonomisk bestraffning för att du inte går till jobbet med influensa.

Ett straff på ansvar

För dem som kan jobba hemifrån spelar det ofta ingen större roll. Men för den som arbetar med människor – i hemtjänsten, på förskolan, i butiken – blir karensavdraget ett straff för att man tar ansvar.

LO:s rapport Vad är grejen med karensen? visar att avdraget drabbar just dem som redan sliter mest: undersköterskor, butiksanställda, byggarbetare. Nästan var femte arbetarkvinna får fem eller fler karensavdrag per år – det motsvarar en hel sjuklönevecka i förlorad inkomst.

Att facken förmått Socialdemokraterna att driva ett avskaffande av karensavdraget är utmärkt. Och nu har regeringen och SD bestämt sig för att ta strid i frågan.

– Vi måste ha ett system som fortsätter bygga Sverige rikt, där alla gör rätt för sig, sa Elisabeth Svantesson i P1 Morgon i går.

Arbetare ska disciplineras

Det betyder att karensavdraget måste finnas kvar för att ”hindra fusk”. Högern tror inte att människor går till jobbet självmant, för att de vill bidra – utan för att de annars förlorar pengar. Det är en rutten människosyn som förvisso smittar av sig på samhällets normer.

För vad säger det om ett samhälle som hellre låter vårdpersonal smitta varandra på jobbet än riskerar att någon får betalt för en dag hemma med feber? Vad säger det om synen på arbete, när kroppen ska disciplineras med ekonomiska straff för att hållas i gång?

Vi vet redan att karensavdraget bidrar till att över två miljoner anställda minst två gånger om året går till jobbet sjuka. Denna så kallade sjuknärvaro är särskilt vanlig bland deltidsarbetande, bland byggjobbare, restauranganställda, lagerarbetare, vårdpersonal, förskollärare och andra liknande yrken.

Högern tror inte på människan

Karolinska Institutet har visat hur personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de borde sjukskriva sig löper ökad risk för framtida dålig hälsa och sjukskrivning.

Annan forskning visar att det kan leda till förtidspensionering.

Karensavdraget handlar inte om ekonomi. Det handlar om hur man ser på människor. Och högern tror inte på människor.

Hade de gjort det hade Moderaterna inte trott att det går att straffa folk så att de blir friska.