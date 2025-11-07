I september förra året upptäckte Flens kommun att saker inte gick rätt till i hemtjänstens nattpatrull.

Enligt kommunen hade personal bland annat rapporterat besök hos äldre som inte ägt rum, och i vissa fall åkte personal inte ut när larm kom.

Kort efter att bristerna uppmärksammats stängdes nio i hemtjänstgruppen av, och sex av dem fick sparken.

Kräver skadestånd – och jobbet tillbaka

Men de avskedade personerna tycker att de har blivit orättvist behandlade och kräver att få tillbaka jobbet.

De anser att kommunen aldrig presenterat vad varje enskild person ska ha gjort för fel, vilket krävs för att man ska kunna bli sparkad.

Kommunal: Otydliga anklagelser

Därför har de tagit hjälp av facket Kommunal, och stämmer nu Flens kommun i Arbetsdomstolen.

– Arbetsgivaren måste kunna redogöra för bakgrund och skäl för varje enskild individ, men här har man bara angett det på en allmän nivå. De anställda har därför inte kunnat bemöta anklagelserna, säger Annika Wahlström på LO-TCO Rättsskydd som företräder de anställda i domstolen.

De kräver att besluten om avsked förklaras ogiltiga och dessutom att kommunen betalar skadestånd på 250 000 kronor till varje anställd, totalt 1,5 miljon kronor.

Vad hemtjänstpersonalen säger om de olika anklagelserna om missförhållanden i arbetsgruppen vill Annika Wahlström inte gå in på i detalj – men det finns förklaringar, säger hon:

– Om det finns någon sanning i anklagelserna rör det enligt klienterna praktiska skäl för att få arbetet att fungera, och alltid med hänsyn till brukarna.

Kommunchefen: Vi gjorde rätt

Flens kommunchef Håkan Bergsten håller inte med om att de inte gjort individuella bedömningar, och står fast vid att hemtjänstgruppen har fått sparken på rätt grunder.

– Vi har gjort en gedigen sammanställning av vad de gjort och inte gjort. Vi har ett ansvar gentemot våra brukare att agera när något är fel, vilket vi gjorde.

Han välkomnar samtidigt att fallet tas upp i Arbetsdomstolen, för att få klarhet i vad som ska gälla.

– Det är tydligt att vi och Kommunal gör olika bedömningar och då är det bra att domstolen kan ge besked om vi har varit tillräckligt precisa.