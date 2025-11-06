Det är nu åtta år sedan #metoo exploderade och tusentals kvinnor vittnade om övergrepp, trakasserier och den tystnadskultur som möjliggjort det.

Mycket har sagts om förändring, men för medlemmar i handeln är vardagen sig skrämmande lik.

Senaste Trakasseribarometern visar att var femte anställd inom handeln utsatts för sexuella trakasserier det senaste året.

Och förövaren är lika ofta en kund som en kollega. Det är en verklighet där unga, kvinnor och visstidsanställda är allra mest utsatta.

Handeln präglas av osäkra anställningar, ensamarbete och en stark ”kunden har alltid rätt”-kultur. Det gör det svårare att säga ifrån och ökar risken att tystnadskulturen biter sig fast.

Ingen ska vara otrygg på jobbet

För oss i Handels är slutsatsen enkel: ingen ska behöva vara otrygg på sitt jobb.

Att gå till jobbet ska inte innebära risk att få höra kommentarer om sin kropp, bli tafsad på av en kund eller känna sig tystad när man vill anmäla.

Vi vet att det finns skyddsombud och arbetsplatser där samverkan fungerar bra, där arbetsgivare tar ansvar och agerar snabbt.

Men verkligheten är att hälften av dem som utsätts aldrig berättar det för någon.

Och av dem som faktiskt vågar säga ifrån är det bara varannan som upplever att arbetsgivaren agerar, och långt ifrån alla är nöjda med hanteringen. Det är underkänt.

Vi kräver trygga anställningar

Så länge arbetsgivarna fortsätter att luta sig tillbaka kommer ingenting förändras. Därför kräver vi:

Trygga anställningar. Otrygga jobb skapar otrygga människor.

Otrygga jobb skapar otrygga människor. Förebyggande arbete. Arbetsmiljöansvaret är arbetsgivarnas. De ska inventera risker, skapa tydliga rutiner och se till att alla vet vart man kan vända sig.

Arbetsmiljöansvaret är arbetsgivarnas. De ska inventera risker, skapa tydliga rutiner och se till att alla vet vart man kan vända sig. Slut på ensamarbete i butik. Ingen ska behöva stå ensam när trakasserier sker.

Ingen ska behöva stå ensam när trakasserier sker. Stärkt roll för skyddsombud. Våra 4000 skyddsombud är avgörande i kampen mot trakasserier. De måste kunna agera tryggt, med facket i ryggen.

#metoo väckte en global diskussion. Men om vi ska gå från ord till handling måste arbetsgivarna ta sin del av ansvaret.

Varje arbetsgivare som slår sig för bröstet om nolltolerans men blundar för verkligheten gör sig skyldig till svek.

Det är dags att vi slutar prata om sexuella trakasserier som en ”kulturfråga” och börjar behandla det som det faktiskt är, en arbetsmiljöfråga.