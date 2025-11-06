0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av texten!

Artikeln i korthet Anställda på Samhall i Tierp och Östhammar har rapporterat oro och sömnsvårigheter på grund av att de inte fick information om bakgrundskontroller inför ett nytt uppdrag på Forsmarks kärnkraftverk.

Mimmi Bünsow, distriktschef på Samhall, erkänner att företaget har agerat fel och inte har informerat de anställda korrekt.

För arbete vid kärnkraftverk krävs att de anställda genomgår säkerhetsprövningar, vanligen informeras medarbetarna i förväg, men det missades i detta fall. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En anställd berättar i ett mejl till Sveriges Radio P4 Uppland att bakgrundskontrollerna lett till både oro och sömnsvårigheter bland de anställda i Tierp och Östhammar.

Mimmi Bünsow, distriktschef på Samhall för Uppsala och Västerås, säger att Samhall agerat fel. Hon förstår att bakgrundskontrollerna skapat oro.

— Vi ber om ursäkt för det. Detta är jättebeklagligt. I det här fallet var det en intern organisationsförändring som gjorde att informationen föll mellan stolarna, säger Mimmi Bünsow.

Mimmi Bünsow, distriktschef Samhall

Informerades av fackliga representanter

Det var fackliga representanter som hörde av sig till henne och påpekade att Samhall missat att informera de anställda om bakgrundskontrollerna.

— Så fort vi fick reda på detta samlade vi allihop och hade genomgång och APT:er. Men det är ingen ursäkt. Det kom för sent, säger Mimmi Bünsow.

”Väldigt klantigt”

I det nya kunduppdraget som Samhall har med Vattenfall ingår bland annat arbete vid Forsmarks kärnkraftverk. Till det kommer Samhall att behöva mycket personal från olika ställen inom organisationen.

Jhonas Danielsson är huvudskyddsombud och ordförande för Samhallklubben i Gävleborg. Östhammar och Tierp ingår inte i hans område. Men även i Gävle har bakgrundskontroller gjorts på anställda inför att Samhall ska börja arbeta vid kärnkraftverket.

— Men här i Gävle har Samhall informerat om att de ska ske, så här gick det rätt till. Det har inte varit några konstigheter alls. Jag är lite förvånad över att man missat att informera om det i Östhammar och Tierp.

— Det är väldigt klantigt, säger Jhonas Danielsson.

Jhonas Danielsson, huvudskyddsombud, Samhall, Gävleborg

Säkerhetsprövning görs i flera steg

Kärnkraftverken är säkerhetsklassade. Den som ska arbeta där måste genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Det görs i flera steg.

Medarbetarna ska få information om att det kommer att hända. Sedan genomförs en säkerhetsintervju, där man gör bakgrundskontroller och tittar på om personen tidigare varit straffad bland annat. En kreditupplysning ingår också.

— Så går säkerhetsprövningarna till inför alla uppdrag med säkerhetsklassning, till exempel inför arbete hos Försvarsmakten eller på Arlanda. Men i det här fallet missade vi informationsdelen. Det är jättebeklagligt, så vill vi absolut inte jobba och sådana är heller inte Samhalls rutiner, säger Mimmi Bünsow.