Så kollar du att du fått rätt lön

1 Har du jobbat rätt antal timmar?

Om du är tillsvidareanställd, alltså har fast jobb, är du anställd för att arbeta ett visst antal timmar. Det kan till exempel vara 148 timmar på en månad. Det är grunden för din månadslön.

Du rapporterar om du exempelvis varit borta eller arbetat övertid så att du får avdrag, extra lön eller komptid.



2 Stämmer schemat med lönen?



En del arbetsgivare har två olika system, ett för schemaverktyg som exempelvis Timecare, och ett lönesystem. Då kan det vara bra att kolla att systemen är samkörda – annars kan lönen bli fel.

Använd den här trestegskollen:

Kolla att du blivit rätt schemalagd och arbetat rätt antal timmar – i schemaverktyget. (exempelvis Timecare, Palett eller Medvind) Kolla att timmarna är rätt rapporterade i lönessystemet (exempelvis Timrapporten, Självservice) När du får lönespecifikationen – se till att de timmar som står där stämmer med hur du arbetat.

3 Har du varit borta från jobbet?

Glöm inte att se till att sjukdagar, semester, tjänstledighet eller vård av barn är rapporterade rätt. Om ni har ett schemaverktyg och ett lönesystem – se till att det är rätt i båda.

4 Har du bytt jobbpass med en kollega?

Var extra noga med att se till att du arbetat rätt antal timmar utifrån din arbetstid. Om du exempelvis bytt till ett nattpass är det passet ofta längre än om du skulle haft ett dagpass.

5 Vad gör jag om jag upptäcker att jag fått för mycket eller för lite lön?

Mejla till chefen och berätta vad som är fel. Då har du ett skriftligt bevis på att du försökt göra rätt. Har du fått för mycket lön riskerar du att behöva betala tillbaka pengarna senare.

Har du fått för lite i lön och det händer inget fast du kontaktat chefen – kontakta facket så kan de hjälpa dig.

6 Varför fick jag löneavdrag på semestern?

Det kan bero på att du har gått ner i arbetstid en period, eller varit sjukskriven länge. Då tjänar du inte in lika många semesterdagar och de kan ha tagit slut.



Om du bara får avdrag på semestern och ingen semesterlön – prata med ditt lönekontor och kolla att det blivit rätt.

7 Se upp om du varit sjukskriven !

Semester kan bara tas ut i hela dagar. Det gäller även om du är sjukskriven på deltid. Arbetsgivaren drar då hela semesterdagar, och betalar ut resten av semestern i pengar.



Men kolla att du fått rätt betalt. Alla lönesystem klarar nämligen inte att hantera det här så det kan bli fel.

8 Varför fick jag så mycket karens?

Det dras alltid en hel dags karens även om du till exempel blir sjuk efter lunch.



Det gäller även om du är sjuk under ett längre arbetspass, som är mer än åtta timmar långt. Det beror på att karensavdraget baseras på 20 procent av din genomsnittliga veckoarbetstid.

9 Så undviker du restskatt !

Är du timanställd och hoppar mellan flera olika arbetsgivare är risken stor att det dras för lite i skatt. Det beror på att ditt jobb inte räknas som huvudarbetsgivare.

Kontakta lönekontoret och be dem i så fall dra lite extra i skatt. Då kan du undvika krav från Skatteverket året därpå med en stor klumpsumma som ska betalas i restskatt.

Källa: Kommunal Södertälje och Melina Kronberg, avdelningschef på Bantorget redovisning, som ägs av LO