Artikeln i korthet Undersköterskan Linda Steenwinkel kände sig chockad när hennes arbetsplats började med AI-planerade schema.

Hon upplevde att det tidigare samarbetet i schemaläggningen försvann. Personalen fick bara två veckor att påverka förändringen, vilket många tyckte var otillräckligt.

Kommunens motiv för att använda AI är att effektivisera schemaläggningen och frigöra tid för vårdpersonal, men många anställda uttrycker oro för hur det nya schemat påverkar deras liv. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Beskedet om att en AI-robot skulle börja planera schemat på demensboendet i Kalmar kom mitt under sommaren. Personalen fick då två veckor på sig att vara med och påverka.

– Det var ju mitt under semestern. Det var inte många av oss som kunde vara där, säger Linda Steenwinkel som arbetar som undersköterska på boendet.

Den 6 oktober infördes AI-scheman för all omsorg i Kalmar kommun. Linda Steenwinkel är 31 år och har sett det mesta sedan hon började arbeta inom vården när hon var 20.

När ledningen först började prata om att effektivisera schemaläggningen lät det som en spännande idé.

– I början verkade det bra, och vi skulle få vara delaktiga i processen. Men inget av vad de lovat har de kunnat hålla, säger hon.

Läs mer Därför blir det vanligare med AI-scheman inom vård och omsorg

”Ställde upp för varandra och tog skitpass”

Tidigare satt hon och kollegorna tillsammans i grupp för att planera schemat. De var delaktiga i planeringen och hade möjlighet att påverka.

– Vi ställde upp för varandra och tog skitpass. Vi har en grupp som funkar, varför förstöra det?

När hon fick se sitt första AI-planerade schema kom det som en chock, hon skulle arbeta åtta pass på raken.

– Jag tänkte bara ”men herregud.” Jag uppmärksammade ledningen att jag ville ändra. Men gör man det påverkas alla, då måste hela schemat göras om, säger hon.

Hon har tidigare jobbat inom hemtjänsten, men arbetar sedan tre år nattpass på demensboendet.

– Vi jobbar med väldigt utsatta människor, men jag trivs bra. Jag vet att dagpersonalen har det svårare.

Boendet i Kalmar är inte ensamt om att låta en AI planera schemat. Liknande ändringar görs nu i flera kommuner.

”Jag tänkte bara ”men herregud.” Jag uppmärksammade ledningen att jag ville ändra. Men gör man det påverkas alla, då måste hela schemat göras om” säger Linda.

Nytt schema var fjärde vecka

Nu är det sagt att de anställda ska få ett nytt schema var fjärde vecka. För lite framförhållning, menar Linda Steenwinkel. Ledningen säger att det bara handlar om en testperiod, för att sedan göra ändringen permanent.

– Det är många som påverkas, det är våra liv vi snackar om. Anhöriga påverkas, våra barn påverkas. Jag förstår inte hur jag ska hinna med mitt liv utanför jobbet.

Från kommunen har man tidigare kommunicerat att AI-roboten är nödvändig för att effektivt planera schemat, och att verktyget frigör tid som de anställda i stället kan lägga på själva vården.

Arbetet har sökt ledningen på boendet men de har inte återkommit.