”Kommer att behövas” – här finns jobben inom livsmedelsindustrin

I september var 6,9 procent av alla svenskar i arbetsför ålder inskrivna på arbetsförmedlingen. Det är fler än på många år.

Men alla branscher är inte lika hårt drabbade. Inom livsmedelsindustrin syns exempelvis ingen ökning av antalet arbetslösa, enligt statistik som arbetsförmedlingen plockat fram till Mål och Medel.

Inom vissa yrken, som maskinoperatör och slaktare, har arbetslösheten snarare minskat.

– Det här är en stabil grupp. Inget län beskriver att det finns ett överskott av arbetskraft. I Stockholm och Sörmland vittnar arbetsgivare till och med om att det finns brist på maskinoperatörer, säger Kerstin Eriksson, analytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Svårt att hitta rätt slaktare och styckare

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för de kommande fem åren ser det fortsatt ljust ut för de som vill arbeta inom livsmedelsindustrin.

– Vi ser att efterfrågan på maskinoperatörer till och med kan komma att öka på vissa håll. På nationell nivå finns det medelgoda möjligheter till arbete. När det handlar om slaktare och styckare är arbetsgivarnas stora utmaning att hitta rätt arbetskraft, eftersom yrket är svårt och kräver specialkompetens.

Utbildning blir allt viktigare

Kan man säga att framtidens yrken finns inom livsmedelsindustrin?

– Det kommer att behövas maskinoperatörer inom livsmedelsindustrin. Så ja, det är ett yrkesval där det idag är mycket som talar för att det kommer att finnas en fortsatt efterfrågan. Sedan styrs det också av hur många som utbildar sig inom området, men efterfrågan finns. Andra yrken som vi ser har en brist de närmsta åren är kock och anläggningsarbetare.

Hur ser möjligheterna till jobb generellt sett ut just nu?

– Arbetslösheten kommer att vara hög ett tag till. Framåt kommer det att finnas ett överskott av arbetskraft inom flera yrken, såsom inom handel, administration och yrken inom kultursektorn. Vi ser också att det är och blir ännu viktigare med utbildning framöver. Personer som saknar utbildning har svårare att få jobb, konstaterar Kerstin Eriksson.