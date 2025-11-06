Att a-kassan kommer att baseras på inkomster av intjänad lön i stället för på arbetad tid är i grunden inte fel, menar Daniel Söderberg Talebi som är utredare på Handels.

– Problemet är i stället att hela försäkringen urholkas och gör människor mycket mer otrygga. Främst är det lågavlönade kvinnor och de som jobbar deltid som drabbas – det vill säga många av Handels medlemmar. För dem innebär det en kraftig försämring, säger han.

Kritisk mot snabb nedtrappning

Han lyfter den snabbare nedtrappningen som en av den nya försäkringens mest problematiska delar.

– Det innebär att den som hade en månadslön på 27 000 kronor får ytterligare 2 700 kronor lägre i månadsersättning efter 100 dagar. Och då tycker vi att ersättningen var för låg redan tidigare. Det här kommer att leda till ekonomisk desperation för många helt vanliga människor i Sverige, säger Daniel Söderberg Talebi.

Extradagar för föräldrar slopas

En annan förändring som Handels är mycket kritiskt till är att de 150 extra ersättningsdagar som den med hemmavarande barn tidigare kunde få, nu tas bort.

– Vi undrar var barnperspektivet är i det beslutet och hur Sverigedemokraterna och högerregeringen får det att rimma med barnkonventionen, säger Daniel Söderberg Talebi.

Ett argument från de styrande politikernas sida är att fler än tidigare kommer att kvalificera sig till den nya arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga ha rätt till a-kassa. Och att systemet kommer att bli enklare.

Men det vänder sig Daniel Söderberg Talebi emot.

Ingen under 20 år kan söka

– Det blir i stället sämre och mer krångligt för deltidare och visstidsanställda. För att inte tala om unga vuxna, nu måste man ha fyllt 20 år innan man överhuvudtaget kan komma i fråga för försäkringen.

Handels menar att det är ett klassvek.

– Många av våra medlemmar söker jobb direkt efter gymnasiet, eller till och med tidigare än så.

Handels kommer att återkomma med en översyn på hur förbundet i stället skulle vilja se att arbetslöshetsförsäkringen utformas, säger Daniel Söderberg Talebi.

Han påminner om att det är just en försäkring och inte ett bidrag.

– Den är bekostad av medlemsavgifter och av att man avstått löneutrymme i arbetsgivaravgiften.

Oro för ekonomisk desperation

Om svaret på den historisk höga arbetslöshet som Sverige just nu har skulle vara försämrad arbetslöshetsförsäkring så hade vi redan sett arbetslösheten sjunka, menar han.

– Ersättningen är redan svag och det har bevisligen inte lett till färre arbetslösa. I stället väljer man nu att försämra den ytterligare och det enda som det kommer att leda till är ekonomisk desperation, säger Daniel Söderberg Talebi.