Desinformation om sossar är bra, tycker Carl-Oskar Bohlin

Häromdagen hängde SD-kanalen Riks – en av de centrala aktörerna i Kalla faktas trollfabrikavslöjande – ut en ung kvinna som i DN intervjuats om sina erfarenheter av att vara arbetslös.

Och drevet fick snabbt draghjälp av det moderata statsrådet Carl-Oskar Bohlin, som valde att sprida vidare samma budskap som SD:s propagandakanal.

Det här är vad som hänt: Dagens Nyheter gjorde en artikel om ungas utsatthet på arbets- och bostadsmarknaden.

En av de intervjuade är en ung kvinna som nyligen fått en provanställning på AiP Media, Socialdemokraternas mediekanal.

Affärsidén är misstro

Hon berättade för tidningen att hon nu har jobb, men också om den tid då hon stod utan arbete och bostad. Det är erfarenheter hon tidigare delat med sig av på sociala medier, långt innan hon började hos AiP.

DN tyckte, med rätta, att det var en berättelse värd att lyfta. Och det räckte för att SD:s propagandister skulle gå till angrepp – mot kvinnan, mot AiP (den verkliga trollfabriken, enligt Riks) och mot Dagens Nyheter.

Det är i sig inte särskilt förvånande. Det är deras affärsidé. Syftet med mediesfären kring landets näst största riksdagsparti är dag ut och dag in misstänkliggöra den politiska oppositionen, journalister och göra livet surt för alla som utmanar SD:s världsbild.

Mer häpnadsväckande är att se att Carl-Oskar Bohlin – landets minister för psykologiskt försvar – sprider de politiska dimridåerna vidare.

Tror DN kampanjar för S

I ett inlägg på Facebook skriver Bohlin att DN publicerar artiklar där de intervjuade ”tjänar sitt uppehälle via socialdemokratiska spinnverkstäder”. Han menar att DN antingen medvetet deltar i S-propaganda eller saknar förmåga att göra research.

Det är remarkabla uttalanden.

En svensk minister säger alltså att landets största morgontidning deltar i oppositionens politiska kampanjer. Det är att träda in i den dunkla tankevärld som SD och deras medieapparat lever i.

Budskapet från tokhögern och från den salongsfähiga högern är identiskt: verkligheten är en socialdemokratisk konspiration och DN är en del av den.

Moderaterna brydde sig inte

Det är svårt att tänka sig en bättre illustration av hur det demokratiska självförsvaret försvagas inifrån. SD-sfären producerar och sprider desinformationen och moderata statsråd förmedlar det vidare. Från trollfabrik till regeringskansli på löpande band.

Egentligen förvånar inte heller det. Moderaterna mötte ju fjolårets avslöjanden om hur SD försökt underminera demokratin genom att sprida bluffnyheter och polariserande budskap med en axelryckning.

Bohlins parti visade då att man inte ser något anmärkningsvärt i vad högerextremisterna sysslar med. Så länge SD:s trollfabrikörer håller sig på god fot med Moderaterna tycks allt vara förlåtet.

Så länge trollen vaktar Ulf Kristerssons skatteparardis är det fritt fram.

Hela högerns trollfabriker

Därför måste Tidösamarbetet förstås som något mer än ett politiskt projekt. Det är också ett kommunikationssystem där SD:s trollfabriker blivit hela högerns trollfabriker.

Det som förr skulle bekämpas har blivit accepterat. Desinformation mot politiska motståndare och medier är okej. Om det gynnar Carl-Oskar Bohlin, Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer. Om Moderaterna slipper prata om det DN:s artikel ytterst handlar om: att bostadspriserna ökst snabbare än reallönerna, att arbetslösheten är hög och att det är lågkonjunktur.

Och signalen till de svenska medborgarna är tydlig: Gud nåde den som stör den goda stämningen och i offentligheten glappar om bostadsbrist, arbetslöshet eller andra samhällsproblem.

Trollen står redo med knölpåken.