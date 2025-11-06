Därför blir det vanligare med AI-scheman inom vård och omsorg

Kalmar, Tjörn, Degerfors och Vårgårda. Fler kommuner hakar på trenden med AI-styrd schemaläggning, särskilt inom vård- och omsorgen där bemanningen måste fungera dygnet runt, året om.

– Det finns mycket att ta hänsyn till i en så intensiv verksamhet. Med hjälp av AI:n kan vi lättare följa arbetstidsregler kring kvällar och helger, säger Jennifer Lindvall, administratör i Degerfors kommun, där ett pilotprojekt med AI-scheman just dragit i gång.

Hon menar att AI inte bara sparar tid, det gör också schemat mer rättvist. Något samtliga kommuner som Arbetet pratat med håller med om.

– AI:n är väldigt bra på att ta hänsyn till personalens önskemål. Det här är ett mycket snabbare och effektivare sätt att schemalägga på, Jennifer Lindvall

Fakta: Så fungerar AI-scheman Arbetstidsregler, lagar, bemanningskrav och personalens önskemål matas in i systemet.

AI:n tar fram ett schemaförslag baserat på dessa parametrar.

Planerare får större möjlighet att snabbt ändra i schemat vid behov.

Tjörn: ”Vi blev försökskaniner”

På serviceboendet Kvarnbacken på ön Tjörn inleddes AI-projektet redan för ett år sedan. Men starten blev allt annat än smidig.

”Roboten rättar sig inte efter verksamheten och våra behov. Det är verksamheten som måste rätta sig efter roboten”, sade skyddsombudet Axel Bergström till Arbetet när projektet drog i gång.

Anställda inom hemtjänsten på Tjörn berättade att de kände sig som försökskaniner. Schemat kom utan förvarning, med konstiga arbetstider och utan möjlighet att påverka.

Nu, ett år senare, planeras schemat fortfarande av en AI-robot.

– I början hände det mesta bakom stängda dörrar. Nu har vi i gruppen mer att säga till om, men det tog sin lilla tid innan de ville släppa systemet till oss, säger Axel Bergström.

Axel Bergström tycker att det tog för lång tid innan personalen blev delaktig i schemaläggningen.

När projektet startade saknades fortfarande en del funktioner, bland annat möjligheten att låta personalen själv fylla i sina önskemål.

Men fortfarande upplever han att det kan förekomma stora variationer i schemat. Ändringar kan ibland dyka upp fort och enligt Axel Bergström blir det svårt att planera sitt liv utanför jobbet.

– Det viktigaste för oss är framförhållningen. Vi vill veta i god tid när och hur vi ska jobba, säger han.

Nu har Tjörn beslutat att köpa in AI-systemet. Ett beslut som fått flera andra kommuner att snegla mot den bohuslänska ön, men upphandlingen skedde utan att personalen rådfrågats.

”Systemet är nytt och vi håller på att lära oss. Verksamheterna har olika förutsättningar och vi håller på att justera in systemet efter de olika behoven”, skriver Linn Leidersdorff, enhetschef för hemtjänsten på Tjörn i ett mejl.

”Enorm potential”

Markus Bylund, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ser en ljus framtid för AI-schemaläggning.

– Jag skulle bli förvånad om vi inte började använda det mer, även i till exempel skolor. Tekniken finns och den blir alltmer tillgänglig, säger han.

Fördelarna är tydliga, menar han. AI:n kan snabbt ändra schemat när behoven förändras.

– Det finns enorm potential här. Skulle man bestämma sig för att lägga extra resurser på något specifikt kan man med hjälp av AI:n enkelt kasta om schemat. Att göra sådana ändringar i dag kräver mycket tid och planering, säger Markus Bylund.

Men han varnar också för hur implementeringen sker.

– Det är inte tekniken i sig som är problemet. Det handlar om hur vi använder den. Med AI:s hjälp kan vi ta fram ett teoretiskt bättre schema, men det måste också fungera i praktiken. Vi är människor, inte maskiner, och kan inte vara hur flexibla som helst.

Markus Bylund, digitaliseringschef på SKR.