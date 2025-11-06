Almega varnar för att kortare arbetstid hotar Sveriges ekonomi och den svenska modellen. Samtidigt förordar de arbetstidsförkortning utifrån enskilda företags goda vilja och bärkraft.

Till skillnad från Almega är LO övertygade om att alla löntagare är i behov av kortare arbetstid.

Svenskar arbetar mycket

Låt oss börja med att utgå från fakta. Vi i Sverige arbetar mycket. Vi är många som arbetar. Vi är många som arbetar heltid.

Vi har inte fler semester- eller röda dagar än andra europeiska länder. Den vanliga längden på arbetsveckan är precis som för 50 år sedan 40 timmar per helgfri vecka.

Det är välkommet att också Almega förstår att det är dags för kortare arbetstid men de vill ha selektiva lösningar utifrån enskilda företags resultat. LO vill med en solidarisk arbetstidspolitik minska veckoarbetstiden lika för alla löntagare.

För LO är det tydligt: Sveriges arbetare kräver kortare veckoarbetstid och vi vill att arbetsmarknadens parter tar ansvar för att det ska bli verklighet.

Cisar varför vi behöver allmän lösning

Det krävs starka centrala avtal för att säkerställa att alla får ta del av en kortare veckoarbetstid – inte bara en kortare årsarbetstid för vissa grupper eller företag.

Almega redogör pedagogiskt för problemen som uppstår när överenskommelserna inte sker på central nivå. Då kan ensidiga arbetsgivargåvor enkelt plockas bort.

Deras resonemang visar att det behövs övergripande centrala avtal för att säkerställa att överenskommelser om arbetsvillkor inte tas bort ensidigt när det passar arbetsgivaren. På en fungerande arbetsmarknad behövs stabila regler, inte godtycke.

Arbetstidsförkortningsfrågan är inte något som rör enskilda individer eller vissa grupper. Den rör hela arbetsmarknaden. LOs avsikt med en uppgörelse mellan parterna i privat sektor är att den sedan ska normera brett på hela arbetsmarknaden.

LO gör en helt annan bedömning

LO släppte i våras en arbetstidsutredning som svart på vitt visar vad en sänkning av veckoarbetstiden innebär för samhällsekonomin – långt från arbetsgivarnas bild av djup kris.

Att gå ner till 35 timmar per vecka skulle motsvara ungefär 1–2 års normal tillväxt. Erfarenheter från Danmark på 1980-talet och Frankrike när heltidsmåttet sänktes till 35 timmar talar också emot arbetsgivarnas nattsvarta scenario.

Arbetsmarknadens parter har kunnat ta ansvar för svåra och stora frågor förut. Nu är det dags för oss att göra samma sak med frågan om kortare arbetstid.

Att ta ett helhetsgrepp för att anpassa veckoarbetstiden till dagens verklighet är att ta ansvar för den svenska modellen. Det stärker både vår arbetsmarknadsmodell och samhället på sikt.

Veli-Pekka Säikkälä Avtalssekreterare LO