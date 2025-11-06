77: Konspirationsteorier på Timbro

Gänget är samlat. I veckans avsnitt förklarar tjejerna varför de älskar Rosalia och Daniel Swedin dricker en långburk Monster. Vi tar också ett helgrepp om Dagens Nyheters stora intervju med Timbros vd PM Nilsson och att Oxfam konstaterar att det är de rikaste som står för de stora klimatutsläppen. Men vi pratar om viktiga saker också, som att influencern Saskia Cort försökt mansplaina begreppet ”killar” i P1 Morgon.

Med i veckans avsnitt är Daniel Swedin, Lotta Ilona Häyrynen, Karina Cubilla och Johannes Klenell.