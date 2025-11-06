Ett massivt pådrag av olika polisfordon och myndighetsbilar rullade in på stålverket Stegras område på onsdagen.

Under dagen kontrollerades över hundra personer av polisen, och 19 av dem omhändertogs eftersom de saknar arbetstillstånd i Sverige. Personerna väntar nu på att utvisas.

Fokus på arbetslivskriminalitet

Insatsen var en del av en större satsning mot arbetslivskriminalitet och genomfördes av Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket tillsammans.

Målet är att komma åt ekobrott, människohandel och arbetsmiljöbrott – särskilt i samband med de stora industrisatsningar som just nu sker i norra Sverige.

– Stora pengar ska investeras på kort tid, då finns det risk att kriminella utnyttjar det för egen vinning. Risken finns att företag nyttjas som brottsverktyg, att människors arbetsvillkor försämras, att skattebrott sker och att seriösa företag konkurreras ut, sade polisens presstalesperson Maria Fredriksson om insatsen på onsdagen.

Krav på åtgärder

Förutom olaglig arbetskraft kunde myndigheterna avslöja brister hos 16 av 17 företag på området. Det handlade bland annat om farliga maskiner, dålig hantering av skadliga kemikalier och bristande rutiner för säkerhet.

Arbetsmiljöverket har nu lämnat över krav på att företagen ska åtgärda bristerna.

”Den här typen av stora och komplexa byggprojekt kräver en tydlig samordning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår uppgift är att säkerställa att ingen riskerar att skadas eller bli sjuk på jobbet”, säger Anna Bengtsson, regional samordnare i nord för myndighetskontroller på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Misstänkt svartarbete

Skatteverket riktade samtidigt in sig på att upptäcka svartarbete och oredovisade inkomster hos ett hundratal företag.

Efter insatsen sätter myndigheten nu i gång flera fördjupade utredningar mot de som misstänks ha brutit mot reglerna.