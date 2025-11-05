Tre sjukhusanställda svårt sjuka – kan ha förgiftats på jobbet

Sjukhuset larmade polisen under tisdagen, efter att tre i personalen plötsligt blivit allvarligt sjuka. De tre personerna hade alla liknande symtom, och har fått vård på intensivvårdsavdelning.

Enligt uppgifter till Aftonbladet är de tre anställda sjuksköterskor på sjukhuset.

En av dem insjuknade den 25 oktober, och de två andra den 3 november. Samtliga har nu skrivits ut från sjukhuset.

Utreder misstänkt förgiftning

Enligt polisens presstalesperson Stefan Larsson var det likheten mellan fallen och att de alla drabbats under en kortare period som får dem att vilja undersöka om de blivit förgiftade.

– Vi vill inte gå in på vilka symtom de har, men vi har inlett en förundersökning för att utreda det här.

Facket i krismöte

Akademiska sjukhuset meddelar i ett pressmedddelande att de ännu inte vet vad som ligger bakom att personerna blivit sjuka.

”I nuläget finns inget som tyder på att inomhusmiljön, luft eller kranvatten är orsaken. Inte heller läkemedelshantering eller patienter verkar vara kopplade till symtomen”, skriver de.

Vårdförbundet uppger att de sitter i krismöte, och att många hör av sig och är oroliga. Just nu avvaktar fackförbundet med att lämna en kommentar.

Har skickat blod på analys

Efter händelsen har polisen öppnat en utredning om tre fall av försök till mord på sjukhuset. De har hållit förhör med de anställda, men vill inte gå in på vad de har sagt.

– Vi ska nu försöka kartlägga vilka gemensamma beröringspunkter de har, var de har rört sig och så. Vi vill se om de här fallen hänger ihop med varandra, säger Stefan Larsson på polisen.

Utöver förhör har polisen genomfört teknisk undersökning på plats och tittat på videomaterial från kameror. De inväntar också resultat från prover som har skickats på analys, för att se om det finns något i personalens blod som tyder på förgiftning.