❔ Vem behöver en auktorisation?

Det finns två olika situationer där det behövs en auktorisation. Den ena är i rollen som elinstallatör för regelefterlevnad i ett företag. Alltså yrkesmässigt.

Den andra gäller om en person vill utföra elinstallationsarbete privat på egen hand. Då krävs också en auktorisation, även om det sker i det egna hemmet.

❔ Hur ansöker jag om en auktorisation?

Vi har tre olika auktorisationstyper. För alla tre krävs att du uppfyller dels ett utbildningskrav, dels ett krav på praktisk erfarenhet.

Ansökan gör du via vår e-tjänst där du bifogar dokument som styrker utbildningskravet och intyg om praktisk erfarenhet. Den praktiska erfarenheten krävs att arbetsgivaren skriver under.

För att få en begränsad auktorisation, B krävs:

att du har arbetat med el i minst två år

samt har godkända kurser i praktisk ellära och elkraftteknik

För att få en auktorisation lågspänning, AL krävs:

att du har arbetat med el i minst fyra år, varav minst två år i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

samt godkänd vidareutbildning efter gymnasiet från en yrkeshögskola eller en privat utbildningsanordnare. Inriktningen kan vara till exempel elkraftingenjör eller elkonstruktör

För att få en fullständig auktorisation, A, krävs:

att du har arbetat med el i minst fyra år, varav minst ett år i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar

samt godkänd vidareutbildning efter gymnasiet från en yrkeshögskola eller en privat utbildningsanordnare, inklusive utbildning i högspänning

Läs fullständiga krav på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Regelverket ändrades 1 juli 2017 då den nya elsäkerhetslagen infördes. Före dess intygades den praktiska erfarenheten av den elinstallatör som hade överinseende av arbetet. Efter 1 juli 2017 ska arbetsgivaren intyga att personen har jobbat hos dem.

❔ Kostar en auktorisation något?

Ja, 1 890 kronor.

❔ Vad gäller för den som är egenföretagare?

Om du jobbar på någon annans anläggning, det vill säga jobbar hos kunder och tar betalt, då behöver det företaget vara registrerat hos oss.

❔ Hur styrker jag den praktiska erfarenheten om jag är egenföretagare?

Då måste du ha fått ut en auktorisation innan. Har du inte en egen auktorisation innan du startar ditt eget företag måste du ta in någon annan i ditt företag som har auktorisation och kan stå i rollen som elinstallatör för regelefterlevnad.

Många arbetar som anställda i ett företag innan de startar eget, och får den praktiska erfarenheten på så sätt.

❔ När ni avslår en ansökan, vad kan det bero på?

Det är när de som ansöker inte uppfyller kraven på utbildning eller praktisk erfarenhet. Många tror att eftersom de har jobbat i 20 år som elektriker så räcker det för att få ut en auktorisation. Men det krävs både praktisk erfarenhet och utbildning. Man behöver uppfylla bägge kraven var för sig.

❔ Om jag har arbetat och genomfört min utbildning utomlands, vad krävs då?

Om du har gått en utbildning utanför Sverige behöver du skicka med betygen från utbildningen och sedan görs en bedömning utifrån dem. I detta samarbetar Elsäkerhetsverket med Universitet- och högskolerådet. Vi kontrollerar att utbildningen överensstämmer med våra föreskrifter.

Vad gäller den praktiska erfarenheten så måste du ha genomfört minst hälften av den i Sverige. Resten behöver vara genomförd inom ett annat EU/EES-land. Utanför EU/EES får du inte tillgodoräkna dig praktisk erfarenhet.

Har du redan en auktorisation från ett annat EU/EES-land kan vi konvertera den till en motsvarande svensk auktorisation, utan att du behöver skicka med utbildningshandlingar och intyg på praktiska erfarenheter. Det beror på att i det här fallet trumfar EU-direktiv svensk lagstiftning. Vi kontrollerar att personen har den kunskap som krävs via motsvarande myndigheter i EU.

❔ Hur länge gäller en auktorisation?

Livet ut.

❔ Hur funkar det om ett företag inte har en auktoriserad elinstallatör?

Man kan ta in en person med auktorisation. Det finns inget anställningskrav på att en person som ska stå som elinstallatör för regelefterlevnad behöver vara anställd i företaget. Men däremot behöver en person i den rollen vara knuten till företaget på något sätt. Det kan vara en styrelsemedlem, en delägare i företaget eller en konsult.

❔ Kan man bli av med sin auktorisation?

Ja, men ett sådant beslut föregås alltid av en utredning och en tillsyn av elinstallatören. Det kan vara om elinstallatören visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete eller på annat sätt visar sig uppenbart olämplig för auktorisationen. Men det är väldigt sällan förekommande att en auktorisation återkallas.

Foto: Elsäkerhetsverket

Så många auktoriserade finns det Totalt fanns 47 484 auktoriserade elinstallatörer registrerade hos Elsäkerhetsverket vid årsskiftet 2024-2025, vilket är en minskning med 393 elinstallatörer jämfört med föregående år. Av alla auktoriserade elinstallatörer var 303 kvinnor och 47 181 män. Av alla registrerade hade: 13 862 en begränsad auktorisation (B) som innefattar vissa enklare elinstallationsarbeten 20 582 en auktorisation som ger behörighet att arbeta med alla elinstallationsarbeten (AL) inom lågspänning 11 434 en fullständig auktorisation (A) som ger behörighet att arbeta med alla typer av elinstallationsarbeten inom alla spänningsnivåer Läs mer