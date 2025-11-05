Så blev nya idrottsavtalet: Deltidspension, löner och arbetskläder
Fastighets har tecknat nytt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen Idrott. Avtalet innebär höjda löner, rätt till deltidspension och flera förbättrade villkor för medlemmarna.
– Det lönar sig att vi bestämmer oss och arbetar långsiktigt, säger Nicklas Nilsson, Fastighets.
💰 Höjda löner från 1 november 2025
Löneökningarna följer märket och införs stegvis under avtalsperioden.
- Från den 1 november 2025 höjs lönerna med 1 122 kronor
- Ytterligare 960 kronor tillkommer i november 2026.
Den lägsta grundlönen för anställda från 20 år blir 28 328 kronor 1 november 2025 och 29 288 kronor från november 2026.
⚽️ Deltidspension införs för idrottsarbetare
En viktig nyhet i avtalet är att deltidspension nu införs.
Från november 2026 börjar arbetsgivaren sätta av 0,2 procent av lönen till deltidspension.
Arbetstagaren har rätt att ansöka om deltidspension från den månad den fyller 62 år.
⏰ Övertidsersättning även för deltidsanställda
Även i detta avtal har Fastighets fått igenom det gemensamma kravet från LO förbunden om övertid.
Det innebär att även deltidsanställda får betalt för övertid när de jobbar fler timmar än de har på sitt kontrakt.
⛳️ Gäller för vaktmästare, golfbanearbetare och hästskötare
Avtalet omfattar bland andra vaktmästare hos idrottsföreningar, golfbanearbetare och hästskötare där arbetsgivaren är ansluten till Arbetsgivaralliansen.
Hästskötarna, som tidigare gått under ett Kommunal-avtal, omfattas nu av Fastighets avtal för idrottsområdet.
💡 Förbättrade villkor i avtalet
Utöver löneökningarna och deltidspensionen har flera villkor förbättrats.
- Arbetsgivaren ska nu tillhandahålla arbetskläder för hela avtalsområdet.
- Handledartillägget höjs
- En ny ledig dag (permission) införs vid sin egen 50-årsdag.
”Det lönar sig att hålla i”
Nicklas Nilsson betonar vikten av långsiktigt arbete i avtalsrörelserna.
– Vi har drivit frågan om deltidspension i två avtalsrörelser, och nu har vi deltidspension i sex av våra avtal, säger Nicklas Nilsson.
– Tänk om vi bestämmer oss att våga och att tänka längre.