Så blev nya idrottsavtalet: Deltidspension, löner och arbetskläder

💰 Höjda löner från 1 november 2025

Löneökningarna följer märket och införs stegvis under avtalsperioden.

Från den 1 november 2025 höjs lönerna med 1 122 kronor

Ytterligare 960 kronor tillkommer i november 2026.

Den lägsta grundlönen för anställda från 20 år blir 28 328 kronor 1 november 2025 och 29 288 kronor från november 2026.

⚽️ Deltidspension införs för idrottsarbetare

En viktig nyhet i avtalet är att deltidspension nu införs.

Från november 2026 börjar arbetsgivaren sätta av 0,2 procent av lönen till deltidspension.

Arbetstagaren har rätt att ansöka om deltidspension från den månad den fyller 62 år.

⏰ Övertidsersättning även för deltidsanställda

Även i detta avtal har Fastighets fått igenom det gemensamma kravet från LO förbunden om övertid.

Det innebär att även deltidsanställda får betalt för övertid när de jobbar fler timmar än de har på sitt kontrakt.

⛳️ Gäller för vaktmästare, golfbanearbetare och hästskötare

Avtalet omfattar bland andra vaktmästare hos idrottsföreningar, golfbanearbetare och hästskötare där arbetsgivaren är ansluten till Arbetsgivaralliansen.

Hästskötarna, som tidigare gått under ett Kommunal-avtal, omfattas nu av Fastighets avtal för idrottsområdet.

💡 Förbättrade villkor i avtalet

Utöver löneökningarna och deltidspensionen har flera villkor förbättrats.

Arbetsgivaren ska nu tillhandahålla arbetskläder för hela avtalsområdet.

Handledartillägget höjs

En ny ledig dag (permission) införs vid sin egen 50-årsdag.

”Det lönar sig att hålla i”

Nicklas Nilsson betonar vikten av långsiktigt arbete i avtalsrörelserna.

– Vi har drivit frågan om deltidspension i två avtalsrörelser, och nu har vi deltidspension i sex av våra avtal, säger Nicklas Nilsson.

– Tänk om vi bestämmer oss att våga och att tänka längre.