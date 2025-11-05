Under onsdagsförmiddagen pågår en stor myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion på stålverket Stegra i Boden.

Ett flertal olika byggföretag inne på området där stålverket byggs kommer att kontrolleras.

Inspektionen är en av flera som sker på de stora industrisatsningarna i norra Sverige, uppger Maria Fredriksson, presstalesperson hos polisen i region Nord.

– De stora industrisatsningarna i norra Sverige ger möjligheter men också stora risker. Polisen gör därför myndighetsgemensamma kontroller tillsammans med andra myndigheter, säger hon.

”Risk att kriminella utnyttjar det för egen vinning”

Vilka risker syftar du på?

– Stora pengar ska investeras på kort tid, då finns det risk att kriminella utnyttjar det för egen vinning. Risken finns att företag nyttjas som brottsverktyg, att människors arbetsvillkor försämras, att skattebrott sker och att seriösa företag konkurreras ut.

Finns det några misstankar mot just Stegra?

– Vi kommer att presentera ett resultat när vi har det. Det här är en del av vårt uppdrag där vi tillsammans med andra myndigheter motverkar brott i arbetslivet, säger Maria Fredriksson.