När jag föddes hette borgmästaren i New York Rudy Giuliani, i dag heter han Zohran Mamdani.

På posten som brukar kallas för USA:s näst mest krävande politiska ämbete sitter nu en demokratisk socialist.

Många röster har lyft fram att svensk vänster bör lära av Mamdani, men jag vill hävda att viktigare just nu är att fira.

Mamdanis seger är absurd

Under min generations tid på jorden har två saker varit säkra: vinden har alltid blåst i högerns segel och i ”Amerikat” har värden av kapitalistisk natur styrt.

Att invånarna i USAs största stad nu valt att ledas av demokratisk socialism är således något som går emot min verklighet, det är rentav absurt.

Men samtidigt som det är absurt, är det också mycket vackert. Det skvallrar om att någonting är på väg att förändras.

Vinden har vänt

Vinden kanske äntligen har vänt. Efter en livstid av framgångar för extremhögern är det här ett välkommet inslag i tillvaron.

Det går att känna igen sig i New York-bornas frustration som legat till grund för deras stöd till Mamdani. Livet är svårt och framförallt dyrt, och det finns en utbredd frustration kring stadens enorma klassklyftor.

Dessa sentiment är inte obekanta för oss i Sverige – snarare väldigt bekanta.

Vänstern måste fånga dagen

Min uppmaning är således enkel: det är dags för den svenska vänstern att tro på sig själva. Om New York borna kan göra det, kan även vi.

Vi behöver dock inte kopiera Mamdani, utan vi ska hitta tillbaka till det vi en gång var. Ta denna seger som ett bevis på att viljan ännu är stark för vänsterpolitik. I svåra tider är det en säker hamn för en bättre framtid.

När jag föddes var New Yorks borgmästare republikan, idag är han demokratisk socialist. En ny morgondag gryr – och vi i vänstern måste fånga dagen.