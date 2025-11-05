Larmet: Undersköterskor har alltid för mycket att göra
Tre av tio undersköterskor har alltid för mycket att göra på jobbet. Lärare och fritidspersonal är nästan lika utsatta, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Nu kräver myndigheten att välfärdens arbetsgivare agerar – annars riskerar problemen att förvärras.
Ohälsosam arbetsbelastning leder varje år till att omkring 800 personer dör i förtid, och sjukfallen på grund av stress har ökat kraftigt de senaste tio åren. Arbetsmiljöverket visar i ny rapport att välfärdens yrkesgrupper är extra utsatta.
En av tio svarande i undersökningen uppger att de alltid har för hög arbetsbelastning. Av dessa arbetar 37 procent inom utbildning, vård och omsorg. Bland undersköterskor och högskolelärare har nära tre av tio ständigt för mycket att göra. För pedagoger i grundskola, förskola och fritidsverksamhet är andelen drygt två av tio.
Kräver nya åtgärder
Att många som jobbar med sjuka, äldre och barn mår dåligt av sina jobb är känt sedan många år. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw håller på att tappa tålamodet med arbetsgivarna inom välfärden.
– Vi har länge påtalat de strukturella arbetsmiljöproblemen dem, men trots det ser vi inget trendbrott. Det krävs nya, konkreta åtgärder för att bryta det här mönstret, säger Lars Lööw.
Hälsoproblem
De personer som uppger att de alltid har för mycket att göra drabbas i större utsträckning av olika hälsoproblem. 70–80 procent av dem är ofta fysiskt och mentalt uttröttade. De lider oftare av smärta och värk och färre i denna grupp tror att de kan jobba kvar i sitt yrke fram till pensionsåldern.
Problemen hänger också ihop med andra dåliga arbetsförhållanden, som obekväma arbetstider, sämre möjligheter till återhämtning och bristande stöd i prioriteringar på jobbet.
Flera skäl till bättring
Lars Lööw radar upp skäl till att signalerna nu måste tas på allvar.
– Främst för att arbetstagarna själva har rätt till en bra arbetsmiljö, men också för att arbetet de utför är så viktigt för vårt samhälle och för att de allt högre sjuktalen leder till stora kostnader.
Arbetsmiljöverkets fokusrapport bygger på svar från den senaste arbetsmiljöundersökningen. Den har besvarats av 17 600 sysselsätta.