Larmet: Undersköterskor har alltid för mycket att göra

Artikeln i korthet Var tionde arbetstagare säger i en undersökning att de alltid har för mycket att göra på jobbet. Undersköterskor högskolelärare hör till de värst utsatta yrkesgrupperna.

Arbetsmiljöverket efterlyser konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Nuvarande förhållanden leder till hälsoproblem och ökad frånvaro som belastar både arbetstagarna och samhället. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning leder varje år till att omkring 800 personer dör i förtid, och sjukfallen på grund av stress har ökat kraftigt de senaste tio åren. Arbetsmiljöverket visar i ny rapport att välfärdens yrkesgrupper är extra utsatta.

En av tio svarande i undersökningen uppger att de alltid har för hög arbetsbelastning. Av dessa arbetar 37 procent inom utbildning, vård och omsorg. Bland undersköterskor och högskolelärare har nära tre av tio ständigt för mycket att göra. För pedagoger i grundskola, förskola och fritidsverksamhet är andelen drygt två av tio.

Kräver nya åtgärder

Att många som jobbar med sjuka, äldre och barn mår dåligt av sina jobb är känt sedan många år. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw håller på att tappa tålamodet med arbetsgivarna inom välfärden.

– Vi har länge påtalat de strukturella arbetsmiljöproblemen dem, men trots det ser vi inget trendbrott. Det krävs nya, konkreta åtgärder för att bryta det här mönstret, säger Lars Lööw.

Hälsoproblem

De personer som uppger att de alltid har för mycket att göra drabbas i större utsträckning av olika hälsoproblem. 70–80 procent av dem är ofta fysiskt och mentalt uttröttade. De lider oftare av smärta och värk och färre i denna grupp tror att de kan jobba kvar i sitt yrke fram till pensionsåldern.

Problemen hänger också ihop med andra dåliga arbetsförhållanden, som obekväma arbetstider, sämre möjligheter till återhämtning och bristande stöd i prioriteringar på jobbet.

Flera skäl till bättring

Lars Lööw radar upp skäl till att signalerna nu måste tas på allvar.

– Främst för att arbetstagarna själva har rätt till en bra arbetsmiljö, men också för att arbetet de utför är så viktigt för vårt samhälle och för att de allt högre sjuktalen leder till stora kostnader.

Arbetsmiljöverkets fokusrapport bygger på svar från den senaste arbetsmiljöundersökningen. Den har besvarats av 17 600 sysselsätta.