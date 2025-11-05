”Kortare dagar ger friskare kollegor – vad väntar politikerna på?”

Det är hög tid att göra upp med högerns mytbildningar kring hur mycket eller lite vi jobbar. Vi är inte latast i världen – tvärtom. Vi är ett land med en arbetsmarknad där alla är med och bidrar.

Vi måste ställa oss frågan: varför ska vi i Sverige arbeta mer än arbetare i Norge och Danmark?

M och SD vill lägga ned projektet

På Öland pågår sedan ett par år ett försök med arbetstidsförkortning på ett äldreboende i Borgholms kommun. Där arbetar personalen sju timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön.

Effekterna är att personalen blivit mer utvilad, mindre sjuk och piggare på jobbet. Arbetsgivaren har också fått lättare att rekrytera.

En annan sidoeffekt är att andra verksamheter i kommunen har fått ett positivt exempel.

Men nu blåser det motvind. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill lägga ner projektet i Borgholm. Personalen har hamnat i någon slags limbo som varken gagnar dem eller arbetsgivaren.

Alla goda effekter byts mot oro och stress.

Kommunal och LO vill korta arbetstiden

Att Borgholms kommun – med Socialdemokraterna i spetsen – går före och ser hur viktigt en kortare arbetstid är, både för arbetsmiljön och för att vara en attraktiv arbetsgivare, visar att man står på arbetarnas sida och förstår utmaningarna.

Det är klokt. Att vi har en stark välfärd i Borgholms kommun är viktigt för alla invånare.

Nu finns det också förslag om att arbetstidsförkortningen ska utökas till att gälla även anställda inom hemtjänsten på norra Öland. Det är både bra och klok politik.

Kommunal driver frågan på nationell nivå och ser inga hinder i att avtala eller lagstifta om arbetstidsförkortning, alltså att det ska spridas.

LO ställer sig bakom detta och driver på avtal, i alla våra förbund i första hand. Men vi driver även politiken framför oss.

Högerns motstånd i Borgholm förvånar inte

Vi har inte sett någon nationell arbetstidsförkortning sedan 40-timmarsveckan 1973, och då var motståndet massivt från bland annat Moderaterna och de borgerliga partierna.

Det gör att man inte blir förvånad över det motstånd man nu trummar ut här i Borgholms kommun.

Det högern missar är att detta försök med arbetstidsförkortning snarare är något som ska spridas.

Sverige ligger tyvärr inte i framkant när det gäller hur mycket vi arbetar jämfört med de nordiska länderna och många fler i Europa. Vi jobbar mer och har inte fler semesterdagar eller röda dagar än våra grannländer.

Det är dags att vi tar tillbaka tiden.

Johan Hellborg undersköterska, Kommunal och LO Borgholm Cecilia Laneborg Jonsson fd undersköterska, Kommunal och LO Borgholm Cenny Samuelsson målare, Byggnads och LO Borgholm