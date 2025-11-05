Inom ett år ska nästan vart fjärde servicekontor läggas ned. 12 av de 28 servicekontor som stänger redan nu ligger i närhet till utanförskapsområden. På många av de platserna har staten dragit sig tillbaka helt, samtidigt som arbetslösheten är hög och behovet av integration stort.

Civilminister Erik Slottner (KD) menar att hjälpen inte försvinner, men att många kan få längre att åka, och önskar att fler vänder sig till digitala tjänster för att få hjälp med sina myndighetsärenden.

Tror du att förtroendet till myndigheter påverkas när staten lämnar de här platserna?

– Just nu prioriterar vi annat, vi finansierar andra sätt för att öka den statliga närvaron runt om i landet. Inte minst med rättsväsendet, både domstolar, polis och försvaret. Det får konsekvenser att en del kontor läggs ner så klart. Men det innebär inte att all service försvinner.

Antalet besök på servicekontor har ökat med en halv miljon, vart ska de besöken ta vägen nu?

– Det finns fortfarande servicekontor att gå till, men en del kan behöva åka lite längre. Sedan hoppas jag att många vänder sig till e-tjänster, där samma hjälp finns att få, dygnet runt.

Och de som inte har den möjligheten?

– Även när antalet servicekontor var som störst saknade över hälften av Sveriges kommuner ett kontor. Det här är inget nytt. Uppenbart har det ju gått att leva och få hjälp av myndigheter utan servicekontor. Och efter de här förändringarna kommer det fortfararande finnas långt fler servicekontor än vad det gjorde för ett antal år sedan.

Statens servicecenter • En myndighet under Finansdepartementet. • Inrättades 2012 och har i dag drygt 1 400 anställda. • Servicekontoren erbjuder vägledning och service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. • Sköter administration åt närmare 170 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster, konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. • Under 2024 hanterade servicekontoren drygt 3,3 miljoner ärenden och tog emot närmare 2,8 miljoner besökare. Källa: Statens servicecenter Läs mer

De kommande tre åren minskar budgeten till statens servicecenter med 150 miljoner kronor – vilket innebär att runt 35 av 149 servicekontor tvingas stänga. I stället skjuter regeringen till tio miljoner kronor per år för en satsning på flexibla och mobila kontor.

Det kan vara i form av tillfälligt inhyrda kontor eller andra mobila lösningar, med flexibla öppettider och personal som får åka in från andra orter.

”Många kontor kommer att stänga, men vi ser också över möjligheten till flexibla kontor på många platser” säger Paul Larsson på Statens servicecenter.

Paul Larsson, verksamhetschef på statens servicecenter, menar att det inte är aktuellt med några sådana mobila lösningar i storstadsområden, där bland annat servicekontoret i stockholmsförorten Brandbergen och Biskopsgården i Göteborg stänger.

– I våra större städer ser vi att det finns många andra kontor man kan ta sig till. Det kan absolut bli ett ökat tryck där, men det har vi bemannat för, säger han.

Hur tog ni beslut över vilka kontor som skulle läggas ned?

– Vi behövde komma ned i antal snabbt, vi kollade så att vi fick till en bra blandning över områden, hur stora kontoren var och vilka tjänster som erbjöds. Många kontor kommer att stänga, men vi ser också över möjligheten till flexibla kontor på många platser.