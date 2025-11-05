Till slut kunde Centerpartiets valberedning inte göra annat än att nominera Elisabeth Thand Ringqvist som sitt förslag till ny partiledare. En efter en har motståndarna fallit bort, och efter tre års kamp kan hon äntligen ta över partiet.

Tre års kamp? Ja, redan efter Annie Lööfs avgång försökte Elisabeth Thand Ringqvist bli C-ledare. Men ganska snabbt stod det klart att Daniel Bäckström var intern favorit att ta över partiledarskapet. Han beskrevs som en samlande gestalt, han var försvarspolitiker och talade värmländska.

Men vid en utfrågning i Piteå förmådde Bäckström, som är engagerad inom en kristen väckelserörelse, inte ge ett rakt svar på frågan om han skulle viga homosexuella och gå längst fram i ett Pride-tåg. Den interna kritiken blev massiv.

Daniel Bäckström (C)

En smutsig maktkamp

Centerstudenter och ungdomsförbundet CUF – som hela tiden stött kandidaten Elisabeth Thand Ringqvist – meddelade att de inte under några omständigheter kunde acceptera Bäckström. Och han drog tillbaka sin kandidatur.

Bland centerpartister mumlades det om att frågorna till Bäckström, som ju inte direkt rörde synen på politik och partiledarrollen, var planterade. Någon hade gillrat en fälla.

Flera tidningar och TV4 Nyheterna pratade med centerpartister som beskrev partiledarvalet som en smutsig maktkamp.

Försvarsdebattören och C-anhängaren Patrik Oksanen skrev i november 2022 ett långt Facebookinlägg där han anklagade en person i Elisabeth Thand Ringqvists närhet för att bedriva en kampanj med syfte att ”söndra och smutskasta Daniel”.

Ville lämna nyliberalismen

Partiet valde till slut Muharrem Demirok som ledare men hans tid på toppen blev kort. Efter att han sagt att C måste överge nyliberalismen och skaffa sig en sundare relation till välfärdskapitalet växte den interna kritiken. CUF krävde hans avgång och enligt Expressen ansågs Thand Ringqvist vara drivande i att få Demirok avsatt.

Sedan blev det dags för Anna-Karin Hatt att återvända till politiken, bli partiledare och tona ned Demiroks retorik och policy mot vinsterna i välfärden. Men efter ”hot och hat” lämnade Hatt också.

Nu blir det alltså Elisabeth Thand Ringqvist. Till sist.

SD tog över politiken

Vad vill hon göra med partiet då? Pressträffen på tisdagsförmiddagen var dunkel (jobben ska bli fler, utsläppen ska ner, framtidstro är bra) men något samarbete med SD blir det inte.

– Vi har haft en diskussion i partiet och det är den här linjen alla känner sig bekväma med, och därför ligger den fast, säger hon.

Kanske är det vad man borde frukta mest.

Innan Thand Ringqvist blev riksdagspolitiker var hon bland annat vd för näringslivslobbyn Företagarna och ordförande för Svenska riskkapitalföreningen.

Under 2010-talet – när hela borgerligheten fortfarande betraktade SD som pest – träffade hon SD-toppen Oscar Sjöstedt, enligt Dagens industri. Därefter började högerextremisterna anamma en betydande del av Företagarnas förslag – inte minst kring vinster i välfärden.

Centerns värde

Människor som Elisabeth Thand Ringqvist var så framgångsrika i sin opinionsbildning mot SD att Jimmie Åkessons väljare just nu säkrar pengaflödet till vård- och skolbolagskoncernerna. Men opinionssiffrorna pekar på regeringsskifte och Liberalerna, som börjat skärpa tonen mot aktiebolagsskolorna, är på väg ut ur riksdagen.

Vilken roll ska Centerpartiet spela då?

Under Stefan Löfvens sista mandatperiod som statsminister garanterade Centerpartiet och januariavtalet att S, MP och V inte kunde åtgärda avarterna inom välfärden – vinstuttagen, marknadslogiken och bristen på insyn i de skattefinansierade bolagen.

För de välfärdsprofitörer som Elisabeth Thand Ringqvist en gång företrädde är Centerpartiets värde större om partiet håller sig på den rödgröna sidan av blockgränsen.

Om C kan hjälpa Magdalena Andersson till regeringsmakten men samtidigt hålla henne borta från en verklig uppgörelse med marknadsmisslyckandena – då har investeringen gett maximal avkastning.