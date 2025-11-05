”Det lönar sig att bråka” – bussförarna vann kampen om gatstenarna

Artikeln i korthet Norrköping har kämpat med en skakig spårvagns- och bussträcka vid rådhuset i nästan 30 år på grund av ojämna gatstenar, vilket har orsakat höga bullernivåer och problem för både förare och boende.

Det började redan för 30 år sedan, när Norrköping genomförde det så kallade Stora lyftet. Spårvagnstrafiken skulle prioriteras, ny räls lades och hela stan grävdes upp. Vid rådhuset ville man skapa en tidsenlig känsla och valde därför stora gatstenar.

Problemet? De var inte släta. Resultatet blev en skakig färd för både bussar och spårvagnar – i nästan tre decennier.

– Det var för jäkla dåligt redan från början. Jag klagade till kommunen och fick svaret: “vi vet, tavlorna ramlar ner när ni kör förbi”, berättar Anders Sköld, bussförare som i dag också är skyddsombud för facket Kommunal.

Problemet var alltså uppenbart, också för kommunen, menar han.

Anders Sköld och Bo Lingestig vid det nyasfalterade Resecentret.

Kort, men störande sträcka

Sträckan på drygt 300 meter blev ökänd bland förare. Bullermätningar visade höga nivåer, vibrationerna fick inredning i bussar att lossna och boende i närheten satte kaffet i halsen, berättar Anders Sköld.

Gatstenen lyftes också som en trafiksäkerhetsfråga av förarna, eftersom det ojämna underlaget påverkade bromssträckan för bussarna.

– De flesta kallade det för en skitsträcka. Man tänkte att det snart går över, men åren gick och ingenting hände, säger Anders Sköld.

Nu ska stenarna bort

För två år sedan valdes han till skyddsombud. Då bestämde han sig för att ta tag i frågan på allvar. Han tipsade lokaltidningen, skrev medborgarförslag och tog diskussioner med politiker i tekniska nämnden.

När kommunen 2023 beslutade att byta ut rälsen vid Rådhuset såg han sin chans. Anders Sköld lyfte frågan igen, och den här gången gick det vägen.

Anders 6 tips för att vinna en strid: ”Bråka systematiskt” Ta en orädd veteran som ändå ska gå i pension

– Gamla förare har inget att förlora – de kan ta smällen Punkta upp eländet

– Skriv ner allt som inte funkar och bocka av punkt för punkt. Få fyr på brasan på flera sätt

– Jobba på flera fronter: kommunen, sektionen, media. När det brinner överallt blir det svårare att ignorera. Bråka systematiskt

– Påminn, påtala, tjata tills det händer något. Det kan ta åratal, men segern smakar bättre då. Tajming, tajming, tajming

– När något är i rullning – hoppa på och gör det till din chans. Förvänta dig ingen fanclub

– Du behöver inte vara populär på kommunen – det räcker att vara envis Läs mer

Beslutet blev att byta ut gatstenarna både vid rådhuset och vid Resecentrum. Arbetet pågår nu – och bussförarna märker redan skillnaden:

– Vid resecentrum är det asfalt nu. Folk är positiva och tycker det har varit skönt att slippa skakandet där. Nu väntar vi in hur det blir vid rådhuset, säger han.

Vill inspirera andra

Ander Sköld gläds åt att en lång kamp äntligen gett resultat. Nu vill han inspirera andra att kämpa för sin arbetsmiljö – även när det handlar om något så till synes litet som gatsten.

– Det kanske kan tyckas litet för andra, men för oss har det varit ett 30 år långt irritationsmoment, säger Anders.