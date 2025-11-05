”Assistansersättningen höjs för lite och tvingar oss till nedskärningar”

Regeringen har tagit en rad krafttag för att stoppa kriminella från missbruk av vår gemensamma välfärd. Exempelvis med en omfattande utredning för att städa upp i personlig assistans, vilket länge efterfrågats av seriösa aktörer. Det är utmärkt, inte en krona till kriminella eller oseriösa aktörer.

Men om politiken vill ha seriösa aktörer måste man ge förutsättningar för dem att överleva. Det är regeringen som i budgeten bestämmer vad en assistanstimme är värd.

Riksdagsarvodena höjs 4 procent

Ännu en gång är höjningen av ersättningen långt under arbetsmarknadens kostnadsökningar. Det är orimligt. Hur är det tänkt att seriösa företag ska klara av att driva runt verksamheten?

Riksdagsarvodena höjs med fyra procent kommande år med hänvisning till att det motsvarar löneökningarna på arbetsmarknaden. Det är inte orimligt. Men för personlig assistans har sådana hänsyn inte tagits sedan 2014.

Vårdföretagarna har runt 200 medlemsföretag inom personlig assistans. För några år sedan var de 224. Det extremt tuffa ekonomiska läget har gjort det allt svårare för seriösa aktörer med kollektivavtal att driva sin verksamhet vidare.

Täcker inte årets löneökningar

Företag som har kollektivavtal förbinder sig att följa det så kallade märket, som sätts av arbetsmarknadens parter. Vårens förhandlingar gav ett märke på 6,4 procent över två år – 3,4 procent för 2025 och 3,0 procent för 2026.

Inom personlig assistans är mer än 90 procent av kostnaderna lön. Då är det uppenbart att det inte fungerar att höja ersättningen med 1,5 procent. Det går inte ihop.

På Vårdföretagarna får vi besked från företag som nu meddelar att de tvingas säga upp administrativ personal, dra in på utbildningar och annat som riskerar kvaliteten. Flera företag berättar att de nu måste avveckla sin verksamhet.

Vanskötts av alla regeringar

Väldigt många människor inom funktionsrättsrörelsen är djupt besvikna på regeringen. Man har upplevt att löftet om indexering av assistansersättningen var just ett löfte.

Runtom i Sverige finns en stark oro för om det framöver ska vara möjligt att anställa personliga assistenter i seriösa företag med kollektivavtal.

Assistansen har de senaste 15 åren satts på undantag av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.

Därför är en indexering så viktig, så att man säkrar långsiktigt hållbara villkor för seriösa aktörer. Så att fältet inte lämnas fritt för kriminella och oseriösa, eller att kostnaden dumpas i knäet på landets kommuner.

Tillbaks till ritbordet

Regeringen – gå tillbaka till ritbordet och räknesnurran. Ta fram en långsiktigt hållbar modell och presentera den redan i samband med vårändringsbudgeten. En så kallad indexering, som ger den personliga assistansen en ersättning som täcker ökade kostnader.

I den bästa av världar ändrad sig regeringen redan nu, innan riksdagen klubbar budgeten senare i höst. Men sista chansen denna mandatperiod finns i vårändringsbudgeten. Ge assistansanvändarna, de 100 000 assistenterna och de seriösa företagen hopp om framtiden. Det är er sista chans att mena allvar med att värna om den personliga assistansen.