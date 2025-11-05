Arbetsdomstolen varnar: ”Återstår bara att skära ned på personal”

Artikeln i korthet Arbetsdomstolen står inför en ekonomisk kris och tvingas pausa icke-akuta ärenden på grund av otillräcklig finansiering i budgeten för 2025.

Fack och arbetsgivarorganisationer protesterar mot situationen och varnar för negativa konsekvenser för både företag och anställda.

Utan en ökning av anslaget riskerar domstolen att behöva skära ner på personal, vilket leder till längre väntetider för ärenden att bli prövade.

AD varnar: Kan tvingas säga upp folk

Regeringen erbjuder krisande Arbetsdomstolen att tillfälligt låna pengar för att klara sig.

Men det löser inte grundproblemet, enligt domstolens ordförande Lars Dirke.

– Om inget ändras måste vi krympa organisationen, varnar han.

Arbetsdomstolen (AD), som avgör tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, står inför en allvarlig ekonomisk kris.

I 2025 års budget fick domstolen mindre pengar än de behöver – och nu tvingas de pausa alla ärenden som inte är akuta.

– Det är tråkigt, det är drastiska åtgärder, säger domstolsordförande Lars Dirke.

Fack och arbetsgivare säger ifrån

Att domstolen tvingas pausa ärenden har fått flera organisationer på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan att protestera.

I förra veckan gick Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO och SKR ut i ett gemensamt brev till regeringen, där de varnar för konsekvenserna – och kräver mer pengar till AD.

”För arbetsgivare innebär det ökade kostnader och långvarig osäkerhet vilket får negativa konsekvenser för verksamheten, medan arbetstagare under en allt längre tid får leva under en pressande och påfrestande ovisshet”, skriver de i ett gemensamt brev till regeringen.

Regeringens lösning inte tillräcklig

Efter att krisen uppmärksammats i medierna meddelade arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) att AD ska få ett tillfälligt lån för att slippa ställa in mål.

Men lånet löser inte grundproblemet, enligt Dirke.

– Nej, det är inte en lösning. Vi har fortfarande ett underskott i höst, och det blir ännu värre 2026. Vi är kraftigt underfinansierade, säger han.

Färre anställda – längre väntetider

Lars Dirke säger att han inte fått någon förklaring till varför just Arbetsdomstolen och inte andra domstolar drabbas.

Samtidigt ser han det faktum att regeringen inte höjer anslaget som ett tydligt budskap.



– Om det här står sig måste man uppfatta det som att det är meningen att domstolen ska krympa.

Han säger att domstolen redan kapat alla kostnader de kan. Nu återstår bara att skära ned på personal.

– Det är svårt att säga exakt hur många som kan behöva gå, men det handlar om flera personer, säger Dirke.

I dag jobbar knappt 20 personer på domstolen. Om flera tjänster försvinner får det direkt konsekvens för hur mycket ärenden de kan hantera, säger han.



– Det kommer helt enkelt att ta längre tid för människor att få sina mål prövade.

S: Ministern vilseleder allmänheten

Socialdemokraterna reagerar starkt på beskedet från AD, att regeringens tillskott inte räcker.

– Det är väldigt allvarligt. Om problemet ändå inte är löst och de har gett felaktiga uppgifter i media så betyder det att arbetsmarknadsministern har vilselett allmänheten, säger partiets arbetsmarknadspolitiskt ansvarige, Ardalan Shekarabi.

Om regeringen inte ger Arbetsdomstolen pengarna de behöver, säger Shekarabi att de hotar att skada den svenska modellen.

– Då har vi problem. Men jag hoppas verkligen att regeringen står upp för partsmodellen.

Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation, en officiell fråga i riksdagen, till arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) med anledning av krisen i AD.

Frågan ska besvaras 14 november.

– Då vill vi veta vad regeringen avser att göra för att lösa situationen på Arbetsdomstolen. Staten får inte skada den svenska modellen. Vi kommer att kräva svar, säger Ardalan Shekarabi.

Dirke: “Är inte roligt”

AD:s ordförande Lars Dirke säger att det tar emot att de hamnat i den här situationen.



– Det är inte roligt. Jag har varit domare i större delen av mitt liv, och det enda jag vill är att döma och få fram saker i tid.

Redan i början av året flaggade AD för att pengarna i regeringens budgetförslag inte skulle räcka. När den slutliga budgeten presenterades blev Lars Dirke förvånad.

– Det blev lite av en chock. Det var till och med mindre än vi tänkt oss, säger han och fortsätter:

– Jag förstår att man måste göra prioriteringar, men här var det så väldigt stor skillnad mellan det vi behöver och det vi fick.

Arbetet har sökt arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).