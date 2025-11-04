Nästa vecka går klimattoppmötet COP30 av stapeln i Brasilien. Ledare från hela världen samlas för att diskutera vår planets framtid under elva dagar och förmötena är redan i gång.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kommer inte att delta. Det fick före detta utrikesministern och S-profilen Margot Wallström att rasa.

Wallström kritiserar Pourmokthari

Hur kan Sveriges högst ansvariga bara strunta i att åka, frågar sig Wallström. Och man förstår hennes frustration. Att Sveriges regering struntar i att åka och i stället deltar digitalt, som verkar vara Romina Pourmoktharis plan, är ju en smärre skandal.

Det säger ju sig självt att det inte går det inte att påverka eller förhandla global klimatpolitik på länk.

Nu rasar både Pourmokthari själv och andra högerprofiler i sin tur mot Wallström. Pourmothari är gravid och därför avråtts ifrån att fara till Sydamerika. I Brasilien finns det nämligen risk att smittas av zikaviruset.

Utsläppen ökar

Exminister Wallström, och i förlängningen Socialdemokraterna, anklagas nu för att vara antifeministiska och elaka mot Pourmokhtari. Ska en ung karriärkvinna inte kunna jobba på fast hon blivit på smällen?

Finansminister Elisabeth Svantesson gästade SVT:s Morgonstudion och kallade Wallströms reaktion för sorglig och gammalmodig.

Alla som bemödat sig att följa det svenska klimatarbetet vet dock att det varit kraftigt åsidosatt långt innan ansvarig minister annonserade sin graviditet.

Och trots löften om att avgå om utsläppen inte minskar sitter Poumokthari kvar.

Men okej, låt oss tala om graviditeten som ett eventuellt hinder på svensk arbetsmarknad.

Har ni hört talas om graviditetspenning?

Alla som nu försvarar Pourmokhtari borde fundera på hur det funkar för alla som inte är minister.

För övriga yrkesverksamma i Sverige som inte klarar av att utföra sitt arbete, eller riskerar sin hälsa om jobbet utförs, så finns graviditetspenningen som är en del av det svenska generella socialförsäkringsskyddet.

Romina Pourmokhtaris arbete är stressigt och kräver resor som potentiellt kan innebära en risk. Med gravidpenning skulle hon slippa riskera sin och sin bebis hälsa.

Så här resonerade man ju under pandemin. Alla som då blev gravida och arbetade i ett riskyrke, det vill säga kontaktyrken, skickades hem. Sjuksyrror, lärare, barnskötare, elevassistenter, för att nämna några.

Graviditetspenningen ger knappt 80 procent av lönen men max 938 kronor per dag. En kvinnofälla som heter duga, då den gravida alltså förlorar massa inkomst redan innan barnet är fött.

Borde vara lika för alla

I en värld där gravida kvinnor verkligen värnas skulle alla svenska kvinnor ges samma möjlighet att som Pourmakhtari, casha in hela sin lön trots att graviditeten hindrar dem från att utföra sitt arbete.

Men något sådant förslag lär i inte se från regeringen som bara bryr sig om girlbosses som blir ministrar och kallar det feminism.

Enklast vore ju så klart om regeringen bara skickat en annan representant.

Mig veterligen är varken Ebba Busch, vice statsminister tillika departementschef på klimat- och näringslivsdepartementet eller Ulf Kristersson gravida.