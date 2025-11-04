Efter nära tre timmars debatt i LO-borgen i Stockholm meddelades resultatet: Med röstsiffrorna 34–15 uttryckte en klar majoritet av avdelningarnas representanter att man har fortsatt förtroende för Pappers förbundsstyrelse. De kritiker som reagerat mot petningen av Pappers vice ordförande fick inte majoritet för att fälla styrelsen.

Michael Gylfe från Stora Enso Fors i Avesta, är nöjd med utgången.

– Nu måste vi enas och jobba framåt. Vår bransch är i kris med många varsel och uppsägningar. I det läget behöver vi hjälpa medlemmarna på bästa sätt, inte söndra allt i vår egen organisation, säger han.

Bara att gå vidare

Ulrik Jörback, ordförande för Pappers avdelning i Skåpafors och en av initiativtagarna till det extra förbundsmötet, är fåordig efter mötet.

– Demokratin har sagt sitt. Nu är det bara att gå vidare, säger han.

Pappers ordförande Pontus Georgsson säger att han tar kritiken från flera avdelningar på stort allvar, men välkomnar att styrelsen fått fortsatt förtroende.

– Det ska vi bära med respekt och omsorg. Men vi har också ett ansvar att göra bra saker. Vi ska lyssna på varandra och jobba systematiskt med förtroendet i förbundet, säger Pontus Georgsson.

Arbetsmiljöproblem

Det är en allvarlig förtroendekris som under hösten har skakat pappersarbetarnas fackförbund. 16 av förbundets 54 avdelningar hade begärt ett extra förbundsmöte för att avgöra frågan om avdelningarnas förtroende för förbundsstyrelsen.

Bakgrunden är att Pappers förbundsstyrelse i september petade förste vice ordförande Mikael Lilja från hans uppdrag. Åtgärden kom sedan förbundets förtroendevalda revisorer i våras slagit larm om mycket allvarliga arbetsmiljöproblem på Pappers förbundskontor i Stockholm.

Ändrad maktbalans

Pontus Georgsson pekade vid tisdagens möte på att en stadgeändring 2022 ändrat maktbalansen på förbundskontoret. Ombudsmän deltar inte längre vid förbundsstyrelsens sammanträden.

– Vi har blivit mer demokratiska då det blivit tydligt att besluten fattas av förtroendevalda. Det har skapat motsättningar, och vi har underskattat hur det har påverkat arbetskulturen på förbundskontoret, sa Pontus Georgsson.