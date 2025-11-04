Artikeln i korthet Hanna Sahlin valde att gå ner till 75 procent i arbetstid för att orka jobbet i hemtjänsten. Men arbetsgivarens nya bemanningshandbok har resulterat i fler arbetspass och mindre återhämtning.

Hanna Sahlin jobbar i hemtjänsten i Alingsås kommun. Hon har jobbat heltid länge, men i somras bestämde hon sig för att gå ner till 75 procent.

Med fyra barn och en man som jobbar borta i veckorna var det nödvändigt för att hålla ihop.

– Jag gjorde det för att orka, och få mer tid med barnen.

Det blev mindre i lön men i gengäld fick hon 24 arbetspass på sex veckor i stället för 28. Hon hade alltid två dagars sammanhängande ledighet och kortare kvällspass.

– Det var jätteskönt och gjorde så stor skillnad, säger Hanna Sahlin.

På jobbet jämt

Så kom den nya bemanningshandboken, ett dokument där arbetsgivaren reglerar hur schemaläggningen ska gå till. Ofta är syftet att se till att bemanna när vårdtagarnas behov är störst.

Och att hålla ekonomin i balans.

För Hanna Sahlin och hennes kollega Ann-Britt Stål, som också jobbar deltid, blev konsekvensen fler arbetspass. Nu ska de jobba 28 pass på sex veckor, ofta bara med en dags sammanhängande ledighet.

– Man jobbar sex dagar och är ledig en dag och sedan fem dagars jobb igen, säger Ann-Britt Stål.

Hon gick ner i tid för många år sedan när hon, precis som Hanna Sahlin, var ensam förälder i veckorna. Nu är barnen stora, men kroppen börjar säga ifrån.

Att få lika många pass som de som jobbar heltid känns omöjligt tycker Ann-Britt Stål, som är 55.

”Blir det ingen ändring i antal pass så får jag se mig om efter ett annat jobb” säger Ann

I många kommuner som använder bemanningshandböcker, och som har infört så kallade hälsoscheman, blir ofta en konsekvens att deltidare måste jobba lika många pass som heltidare.



Det gör att Hanna Sahlin och Ann-Britt Stål upplever att de är jobbet jämt. Hanna Sahlin beskriver hur hon kan jobba en hel helg, sluta söndag kväll och bara vara ledig på måndagen innan hon ska vara på jobbet igen tisdag till fredag.

– Vi förstår att vi får kortare arbetspass, men det måste vara färre arbetspass också. Det schemat jag fått är helt vansinnigt för en 75-procentare. Det blir ingen återhämtning.

Se över arbetsuppgifter

Titti Bengtsson Davidson är avdelningschef för hemtjänsten i Alingsås kommun. Hon säger att kommunen länge haft en bemanningsbok som styrt schemat utifrån regler och avtal. Nu har den styrts upp.

– I vissa arbetslag har man kanske jobbat bara var tredje helg men då har det fattats personal. Det är verksamheten som styr, det är det viktigaste. Men också ekonomin och hållbara scheman för medarbetarna, säger hon.



Men personal som gått ner i tid för att orka säger att det blir för lite återhämtning nu?

– Man har ju en kortare arbetsdag och det är också återhämtning i det. Sedan kräver verksamheten att vi har folk på plats.



De som inte orkar jobba 28 pass, vad har de för alternativ?

– Man få se över vad det är som gör att man inte orkar. Om det är planeringen av dagens arbete och vissa arbetsuppgifter som är för tunga så får man se över det i första hand.

Ska granska alla scheman

På fackförbundet Kommunal är man kritiska till den nya bemanningshandboken. Men den följer avtalets krav på antal lediga dagar (se faktaruta).

Det facket kan kräva är att chefen har har en dialog med medarbetarna om schemat och att det går att göra ändringar. Det säger Joakim Mjörnemyr, sektionsordförande i Alingsås.

– Flera kommuner har börjat dela ut sådana här korta pass. Det har de rätt till, men det blir inte en hållbar arbetssituation för de som gått ner i tid för att de inte orkar.



Kommunal kommer också att kräva att alla nya scheman ska riskbedömas. Om medarbetare riskerar att bli sjuka kommer facket kräva åtgärder.

– Och ser arbetsgivarna inte samma konsekvenser som vi så kan vi vända oss still Arbetsmiljöverket, säger Joakim Mjörnemyr.

För undersköterskan Ann-Britt Stål är det inte ett alternativ att jobba kvar i hemtjänsten med det nya schemat.

– Blir det ingen ändring i antal pass så får jag se mig om efter ett annat jobb.